防疫升級　桃園觀光工廠致贈防護滋養霜給第一線防疫人員

▲「自然接觸」觀光工廠副執行長方啟丞(右)，致贈防疫物資給市長鄭文燦。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

看到許多第一線的防疫人員，每天密集使用酒精消毒手部，致疫期手部變粗粗，真的很不捨！位於桃園市楊梅區的「自然接觸保養品」觀光工廠副執行長方啟丞，30日捐贈該公司生產的200瓶、市值20萬的防護滋養霜，給桃園市長鄭文燦轉贈第一線防疫人員，期疫期手部防護，同時做好保養。

▲「自然接觸」觀光工廠致贈防疫物資給市長鄭文燦。▼市長鄭文燦回贈感謝狀。（圖／市府提供）

方啟丞目前是澳洲某知名大學學子，今年初，疫情剛剛發生即回到台灣，雖未被居家院離，但對於桃園作為國門之都，深感第一線的防疫人員負擔重；而此期間很多第一線防疫人員雙手，因經常使用酒精消毒手部容易顯皺，特別捐贈該公司生產的防護滋養霜給市府，轉贈防疫工作人員。「自然接觸」防護滋養霜可隔離空污、體污，保護肌膚，含有多種維他命、乳木果、蜂王漿水解奶蛋白等滋潤成份。

「自然接觸保養品」觀光工廠，是由千朔集團所經營，該集團於1997年成立，是老字號的化粧品代工製造廠商，投資桃園迄今已23年。多年以來，千朔不斷精進技術，研發多款專業奈米生化科技化粧品；目前為集研發、生產、銷售為一體的專業奈米生化科技公司，產品包括醫藥生化、化粧品、保養品等，行銷美國、加拿大、法國、德國…等多個國家。

▲▼「自然接觸保養品」觀光工廠，位於楊梅區楊湖路上。（圖／自然接觸提供）

總裁呂婕瑛相當自豪指出，國人談起保養品往往認為，日本、法國或澳洲的保養品是高端產品，事實上與該公司長年合作的美、加、法、德…先進國家保養品公司，對於「Made in Taiwan」的千朔集團產品，讚譽有加。

因此，為了讓全世界的人，知道「超級讚」的美容保養品就在台灣的千朔，決定以「自然接觸」這個品牌來發展觀光工廠，藉由體驗行銷打響臺灣自有品牌在化妝品界的知名度，並將它行銷到全世界，讓全世界的人都想要飛到臺灣，購買最好的保養品，而於2018年在成立了「自然接觸保養品」觀光工廠，加入市長鄭文燦發展桃園觀光產業的陣容。

佔地約500坪的「自然接觸保養品」觀光工廠，位於楊梅區楊湖路上，廠區內設置多項裝置藝術及主題拍照區；1F除規劃保養品展售區及適合大小朋友一起體驗養品製作DIY區，2樓亦劃設保養品微型工廠、影音互動體區。迎接母親節，該觀光工廠落實高標準防疫措施，並推出創意變裝派對及美肌體驗，歡迎母女、婆媳預約，一起前來玩美、變美！

►我沒有遲到，是時間遲到了！