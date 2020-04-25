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中年婦女列出超強「家庭分工」　佩服：除了滾床還有啥事自己做不了？

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包租婆。（圖／翻攝自網路）

▲寶瓶文化在新書《了不起的中年婦女》提到：「給我一個中年婦女，我可以撬起整個地球。」（示意圖／《功夫》電影包租婆，翻攝自網路）

記者林育綾／綜合報導

中年婦女的家庭分工包括哪些？微信公眾號「格十三」發過數十篇爆文、破百萬閱讀人次，被稱為「中年婦女代言人」，她列出女人該做的事比如組裝家具、拆裝電器、消滅蟑螂；還有跟孩子的老師、同學的家長打交道，管理學習事務和擇校事宜⋯等，佩服自己「除了自己滾不了床單，這世上還有啥事我們做不了？」

寶瓶文化近來發行格十三新書《了不起的中年婦女》，書介中提到「給我一個中年婦女，我可以撬起整個地球。」「中年婦女不想成為大哥的女人，也不想成為大哥本人，我們最後成了大哥的大哥。」而這些真人真事紀錄也獲得片商相中，目前正籌拍電影中！

請繼續往下閱讀...

格十三提到，某天跟孩子他爸去爬山，爬到虛脫時，他遞來一瓶水。我含情脈脈地接過水，正想著今天可真體貼，他柔情似水地望著我說：「大哥，幫我轉開瓶蓋。」鐵打的夫妻兄弟情，經過了十年婚姻磨礪，扭開瓶蓋的那個人終於成了我。

還有一回，老師出了作文〈＿＿真辛苦〉，讓孩子自己填主詞，格十三描述，我欣喜地想兒子肯定要寫「媽媽真辛苦」，腦海裡自動播放起背景音樂，二胡版的，天地瀟瀟，一個偉大的老母親形象拔地而起⋯⋯回頭看看兒子的作文本，標題赫然寫著：「爸爸真辛苦」。
 
她在內心驚呼「Excuse me？爸爸真辛苦？」因此寫下所有身為中年婦女的心聲，「只有中年婦女最懂中年婦女！從月下花前的「玫瑰少女」到結婚生子後的爺性迸發，每一個中年婦女，莫不是經歷了自己都難以置信的成長，變成鋼鐵戰士。」

她還列出中年婦女的「家庭分工」清單，指出「女人做女人該做的事」，比如：組裝家具、拆裝電器、牆上打孔等一切需要用螺絲刀、扳手，甚至電鑽等工具的活；再比如消滅蟑螂、購買填縫劑、尋找螞蟻窩並搗毀；還比如跟孩子的老師打交道，跟同學的家長打交道，管理學習事務和擇校事宜，並全面整理所有課外班的宏偉藍圖⋯⋯。

她再列出「男人做男人該做的事」：比如⋯⋯比如⋯⋯加班出差和上廁所⋯⋯。格十三不禁說，「我們真要佩服自己，畢竟除了自己滾不了床單，這世上還有啥事我們自己做不了？」

▲▼ 了不起的中年婦女。（圖／寶瓶文化提供）

▲《了不起的中年婦女》將由寶瓶文化在4月27日發行。（圖／寶瓶文化提供）

《了不起的中年婦女》將由寶瓶文化在4月27日發行，該書也獲得神老師&神媽咪（沈雅琪）、陶晶瑩、彭菊仙、黃宥嘉、鄧惠文推薦。格十三被讀者稱為「中年婦女代言人」、「中年摯友，人間指南」，文風獨到，視角犀利，為女性讀者引領一種嶄新的生活及思考方式，點燃只有同類才懂的生活情趣，「也將陷入泥潭的中年婦女們拉出困境，一起情緒崩潰，一起哈哈哈哈。」

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