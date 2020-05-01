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「英國疫情已過高峰」　首相強生7天內公布解封計畫：有信心經濟強力彈升

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▲▼ 英國首相強生27日重返唐寧街。（圖／路透）

▲英國首相強生27日重返唐寧街。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間1日上午5點50分，英國累劑17萬2478例確診、2萬6842死；首相強生（Boris Johnson）宣布，境內疫情已過高峰，並承諾會公布逐步解封的方案。

綜合外電報導，強生計畫擴大篩檢和追蹤人數，以求更精確掌握病毒發展，並表示政府會根據新冠病毒的傳染率（Reproduction rate，著名的R number），做出政策調整，而目前每日新增確診人數正在下降。

「我們的所做所為，都不能讓傳染率再回到1%以上」，強生說他將在下個禮拜公布詳盡的解封計畫，向全國人民說明政府如何再讓經濟重新推動起來，包括通勤方式，以及讓工作場域更加安全無虞，「你們會拿到一份『路線圖』，一張有各種選擇和日期的單子，以及提供應對地區疫情流行，各個處理方法的適當時機。」

▲▼ 英國首相強生和女友。（圖／達志影像／美聯社）

▲強生和女友喜迎「疫情寶寶」。（圖／達志影像／美聯社）

強生強調英國儘管要進入逐步解封的階段，但絕不會推出太躁進的政策，讓人民陷入疫情再起的險境。他對於英國在疫情之後的經濟強力復甦有信心，還說在重建經濟的時後，政府不會採取緊縮政策。

預算責任辦公室 （Office for Budget Responsibility）估計，即便經濟迅速彈升，政府的債務仍會在2020到2021年度，上升至2730億英鎊。對此，強生拒絕節省的行事作風，他認為在推動國家經濟站起來的時候「該花的還是要花」，即便任憑債務累積，或是增加稅收，都要彌補疫情期間的損失。

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