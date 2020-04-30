高雄特教生出現「輔具荒」　生技公司董座獻愛捐贈50萬

▲生技公司董座李胤顏（中）捐贈特教學校輔具經費。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

家有身障兒的家庭，父母必須付出加倍的心力照顧成長，其中在高雄特教學校，有將近三分之一的學童因行動不便必須依賴輔具，不過特教生一般都來自清寒弱勢的家庭，較無能力購置輔具，加上學校的經費也無法全面性滿足需求，一間生技公司得知後，大方捐贈了50萬元提供學校購買輔具，也希望更多企業主能夠響應。

生技公司董事長李胤顏表示，我們要用正面的觀點觀看世界，用愛來對待身邊的人！一直用愛去關心社會，用行動去改善社會，維持互助共好，才能讓我們的環境越來越美好。」由於旗下的代理商就身為特教學生的家長，並了解學校在提供給特殊學生需要用的輔具上所遇到的困境，因此在與學校表達來意後，便立即產生了這次的捐助計畫。

▲生技公司捐贈輔具經費，由校長陸奕身及教育局長吳榕峯代表受贈。（圖／記者洪正達攝）

校長陸奕身也說，目前學生多為重度障礙生，其中患有肢體障礙且須使用輪椅的學生就佔了全校三分之一，由於在輔具的使用上，須按照學生的特殊性來進行個別化的調整，但礙於校內學生多來自清寒弱勢家庭，且學校的經費無法全面性滿足所有學生在輔具上的需求，這次透過生技公司的捐款，不僅解決了特殊輔具的燃眉之急，也讓受惠的學生及家長感受到社會上的人情溫暖。

▲生技公司董座李胤顏表示自己來自於單親家庭，非常能體會特教生家庭的感受。（圖／記者洪正達攝）