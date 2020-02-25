美生技公司首批試驗性新冠病毒疫苗　 4月啟動人體試驗

▲生技公司Moderna宣布：首批試驗性新冠病毒疫苗將於4月啟動人體試驗。（圖／翻攝自Moderna官網)

國際中心／綜合報導

美國著名生技公司Moderna周一(24日) 宣布：該公司生產的第一批試驗性新冠病毒疫苗mRNA-1273已運往美國「國立衛生研究院」(NIH)轄下的「國家過敏與傳染病研究所」(NIAID)。這些疫苗將用於計畫中的1期臨床研究。

據了解，NIAID預計在4月底之前啟動一項有大約20至25名健康志願者參加的臨床試驗，測試疫苗是否安全。初步結果可能會在7月或8月公布。

mRNA-1273是一種針對新冠病毒的mRNA疫苗，編碼新冠病毒的Spike protein(刺突蛋白)。該疫苗由Moderna公司與NIAID疫苗研究中心(VRC)的研究人員合作研製。

mRNA疫苗技術於近年興起，具備開發與生產周期短的優勢，能夠實現疫苗的及時生產及應用。mRNA疫苗保持了DNA疫苗能夠表達胞內抗原的優點，同時克服免疫原性低、可能產生抗載體的非特異免疫的缺點。

值得注意的是，這批疫苗的生產得獲得流行病防禦創新聯盟(簡稱CEPI)的資助。1月23日，流行病防禦創新聯盟宣布， 他們將給3家公司總計1250萬美元的資金，用於開發新冠病毒疫苗。