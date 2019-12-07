花蓮輔具資源中心啟用！十大類百餘項租用　門諾團隊到宅服務

▲▼花蓮輔具資源中心啟用，舉行揭牌啟用典禮，花蓮縣長徐榛蔚等多位貴賓出席。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府委託門諾會醫療財團法人門諾醫院承辦之「花蓮縣輔具資源中心」6日上午舉行揭牌啟用典禮，有10大類100多項輔具可租用，提供花蓮縣身心障礙朋友各式的輔具資源與服務，提升身障者生活品質與便利性。



門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚表示，花蓮縣65歲以上的人口比率至108年8月底達16.4% （有53,472位），而身障人口的比率約為8.1% （有26,449位），輔具中心自今年初開辦至今，服務量已近5,000個案，其中服務個案最年長的為106歲，最小的僅有4個月大。





門諾醫院強調，因應花蓮縣地形狹長幅員遼闊，偏遠地區鄉鎮資源不足，除了位在市中心的輔具資源中心提供相關服務，為了提供輔具服務的可近性，讓偏鄉民眾也能獲得輔具的資源與服務，還增設北區國軍花蓮醫院、中區萬榮衛生所、南區玉里衛生所等三處服務據點，提供每週一次包含輔具諮詢、輔具評估、簡易輔具租借和輔具維修等巡迴服務，輔具中心巡迴車至今已行駛超過兩萬公里。此外，考量許多身障患者為獨居或是住在山區，無法自行前往服務據點，輔具團隊成員更提供到宅評估與維修服務，透過專業的治療師與技師，為患者量身打造最妥適及時用的輔具，平均每月到宅評估約140件，到宅維修也有150件。

▲▼輔具資源中心有10大類100多項輔具可提供身障朋友租用。



縣長徐榛蔚除了感謝門諾承接花蓮縣輔具資源中心這項重責大任，也期許未來在13鄉鎮市衛生所能夠加入輔具中心的服務功能。而為了讓服務更有效率與品質；縣府也將推動各鄉鎮市輔具技師人力的培養，讓有需要的鄉親在就近衛生所就能獲得服務。



花蓮縣脊髓損傷福利協進會理事長彭儀珠說，感謝輔具中心對身障朋友幫助，尤其即時服務相當重要，她說，曾經因輪椅出現問題，多虧有技師的檢查與維修，讓她可以放心出門，期盼輔具中心能夠永久營運，便利更多身障者。





輔具對於生病或是受傷的民眾來說扮演著重要腳色，尤其更是身障人士的第二生命。而花蓮輔具資源中心是由物理治療師、職能治療師、社工師等專業團隊組成，提供輔具需求評估、輔具租借、使用教學、維修、回收等服務。

門諾醫院長照部職能治療師李書皓說，目前有100多項輔具供租用，包括輪椅、病床、助行器、餐具等。以最常租用的輪椅、病床來說，輪椅保證金500元，租金每天10元，病床保證金2000元，租金每天25元，中低收入戶還可減免。出租輔具按日計費，服務時間為每週一到五上午8時到下午5時，有需求的民眾可多加利用。

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