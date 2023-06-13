「讓該死的人執行死刑」且恢復特偵組　藍17立委參選人7大訴求曝

▲國民黨立委參選人「新血戰力進國會 七大聲明訴求！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

尋求連任的國民黨立委洪孟楷今（13日）上午召集16位同黨立委參選人舉行記者會，以揭開疫苗快篩採購黑箱弊案、改革通傳會（NCC）、重啟特偵組、執行死刑等7大訴求。立委參選人游淑慧直言，死刑是台灣司法的尊嚴、威嚇力跟公信力，如果依法已經定讞應執行死刑的人，「該死的人沒有死」，要受害者情何以堪，所以他們進入立法院，除了監督行政單位以外，也要讓司法恢復公信力、威嚇力，「讓該死的人執行死刑」。

洪孟楷13日上午召集同黨籍立委參選人林沛祥、洪佳君、林國春、葉元之、張智倫、林金結、廖先翔、張斯綱、游淑慧、徐巧芯、牛煦庭、黃健豪、游顥、李眉蓁、陳美雅、李明璇等16人，在立法院議場前舉行「新血戰力進國會 七大聲明訴求！」記者會；而原定出席的立委參選人羅智強，洪孟楷辦公室則於上午9時13分通知羅臨時無法出席。

上述國民黨立委參選人訴求：一、揭開疫苗快篩採購黑箱弊案，解密高端疫苗採購公文；二、改革NCC，真正獨立自主機關；三、解散疊床架屋、浪費預算的國家隊、辦公室，也清理國營事業酬庸人物；四、重啟特偵組，抓貪、抓黑金、拚治安；五、依法限期法務部執行已定讞的死刑犯，讓正義得以伸張；六、要求總統赴立法院國情咨文常態化，恢復立院閣揆同意權；七、調降汽機車貨物稅，要求政府檢討目前不合理稅額。

洪孟楷說，6月13日距離明年1月13日整整7個月，如果台灣人民認為沒辦法安居樂業好日子，他們承諾、答應，若將來進入立法院，一定會負起撥亂反正責任，而上述七大訴求絕對是重中之重，因此今天一字排開就是要展開新戰力、新論述，希望大家共同給予支持，並且看到他們團結努力的象徵。

陳美雅指出，他們進入立法院後要建立更透明的國會，努力揭弊、監督，政府不該用行政手段掩蓋人民知的權利，他們會把人民該知道的真相，披露給社會。李眉蓁表示，未來新國會一定會改革NCC，讓NCC成為真正獨立自主的機關，讓人民知道真正真相。

林沛祥說，過去幾年他看到太多的獨立辦公室、口號國家隊並未解決人民的問題，從口罩到雞蛋，這些單位實質上疊床架屋、浪費公帑的機構，所以未來他們進入立法院，會針對這些獨立辦公室、口號國家隊進行調查，還人民清白。

黃建豪表示，最近im.B吸金案、台南光電案等都是組織犯罪，背後都有政府高層介入，但檢調都未行文、行動，另包含台中5億男高中生案，檢調偵辦逾1個多月都沒有結果，遮些都讓人民對司法失去信心，所以希望重啟特偵組，嚴辦躲在幕後的高層、擾亂台灣治安、政壇的敗類。

游淑慧直言，他們進入立法院會後，一定會要求法務部依法執行已經定讞的死刑法；死刑是台灣司法的尊嚴、威嚇力跟公信力，如果依法已經定讞應執行死刑的人，「該死的人沒有死」，要受害者情何以堪，叫全民如何安心。游也指，他們進入立法院，除了監督行政單位以外，也要讓司法恢復公信力、威嚇力，「讓該死的人執行死刑」。

李明璇說，他們進入立法院後，一定會要求總統赴立法院，讓國情咨文常態化；總統是人民選出來的，所以他們必須要求總統赴立法院，恢復立院閣揆同意權。

張智倫指出，守護人民納稅錢、監督國家預算是人民的心聲，政府過去超收稅收，「這筆帳我們還沒算回來」，所以未來國家稅制一定要改善，政府一定要好好把錢花在刀口上。