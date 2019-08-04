專訪NCC主委　陳耀詳：中天換照能不能過是自己要面對的問題



▲NCC代主委陳耀祥出席「玉山北峰行動通信共構基地台」完工啟用儀式（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)日前發生主委、代理主委相繼請辭，由委員陳耀祥臨危授命接任代理主委，上任2個月來，他首次面對媒體暢言擔任主委工作來，個人信奉的核心價值，以及處理中天新聞等工作的心路歷程。他表示，台灣是自由民主國家，NCC不會隨意把新聞台撤照，但中天新聞明年能否順利換照，是中天自己要面對的問題。



陳耀祥上任後接連碰上《電信管理法完》完成三讀、5G釋照、新聞台內容違規不斷等重要工作，整個NCC忙得不可開交，他則被戲稱是一個人當三個人用，連家人暑假出遊也無法參加。目前NCC只有5位委員，只比法定4位才能開會多1位，是否會影響NCC正常運作？



他表示，目前少了2位委員，大家會盡量協調好時間來維持委員會正常召開，「這次玉山北峰基地台完工啟用，5個人全部到場，這表示我們內聚力很強，我常講，我們這一屆是本會以來感情最好的一群人！」





▲NCC五位委員合影，左起洪貞玲、郭文忠、陳耀祥、孫雅麗、鄧惟中。被認為是NCC以來感情最好的委員（圖／記者陳世昌攝）



以下是訪談問答內容：



問：最近對電視台新聞內容處罰案件明顯增多，這部份是上任後推動的重點工作之一？

答：近期會對電視新聞的處份比較多，那是因為民眾陳情案件真的很多，藍綠支持者互相檢舉的很多，我們都有照SOP來，該請電視台來說明的，該開諮詢會的就開，在處理時間上有一定程序，才會有一波接著一波來的感覺。

因為法律上我們是媒體監理機關，違規構成要件到那裡，我們就決定到那裡。我們有一個外部參與機制，對內容的認定有專家參與、公民團體參與會比較客觀。要懲處的話還是要達到一些法律要件，你才能說它內容造假，不可能說沒有法律要件你說他造假。



因為目前我們對民眾的檢舉放得很寬，其實大部份對新聞的申訴案是不成立(粗估有7成申訴案不成立)。有沒有成立會經過外部參與，由專家組成的審議委員會審議完再做處理。我們不是說一下子都由委員會做決議，就是說有自律、他律(外部專家)的過程，法律的部份由我們處理，每個步驟都嚴格把關。我是學法律，絕對注重正當法律程序的要求。



▲NCC持續對新聞台報導內容做統計，試圖以量化呈現新聞內容是否符合公平原則。圖為統計11個新聞頻道報導前5名有意參選總統人，依序為韓國瑜、蔡英文、賴清德、柯文哲、朱立倫，各頻道報導量都是韓國瑜最多。（圖／翻攝NCC臉書）



問：對中天新聞的懲處案明顯比其他台多？

答：雖然其他的新聞台也有，但中天的申訴量是蠻大的，我們的觀察中天對某些特定侯選人佔的比例蠻高的，這部份是從衛廣法第27條第2項，所謂事實查證與公平原則去做查證，民眾的申訴會不會成案，我們有處理的SOP，申訴進來以後，會請媒體說明，啟動自律機制，如有必要會送內容諮詢委員會做討論，如果諮詢會建議我們要做裁罰，委員會會討論如何進行。這是一個外部諮詢的機制，最終要不要做裁罰還是由委員會來做決定。



對於爭議訊息我們有一套SOP去處理，比如說，例如中天被英國金融時報報導，我們還是會照SOP去做。我們做為獨立機關，依據法律授權給我們的依據，一套SOP去處理，我們不會說是藍或者是綠，你主張獨立也好，主張統一也好，都是言論自由，但是有一些該遵守的基本專業跟倫理，我們還是會要求相關頻道去遵行。

從個案來判斷，比如說違反了什麼？法律效果是什麼？我們有一套裁量基準，不會因為他是中天或是其他業者，法律標準是一樣的。



▲韓國瑜支持者曾「快閃」NCC抗議懲處中天新聞（圖／記者黃彥傑攝）



問：如果一直處罰中天新聞，會不會撤照？

答：撤照的部份，目前為止我們還沒有討論到這。要撤照要有重大事由，我們是一個獨立機關，盡量撇除各種政治因素，我們希望一個新聞媒體，要本著新聞專業與新聞倫理去處理這些問題，就像我們常講的，新聞媒體要做新聞媒體該做的事情，媒體就不該是一個宣傳機器。



至於明年中天換照的問題，我們會有換照SOP，有換查審查委員會、NCC委員會，按正當法律程序來處理。中天換照能不能過，那是中天自己要面對的問題，這不是我們自己決定，還包括他律的部份，包括學者、外界對他的評價的問題，這不是我說了算。就程序上來講，大部份的人，認為該換照，還是不該換照，這是由大家去公評，不是我們個人可以決定。



問：曾任「永社」副理事長，在學術評論上被解讀是「親綠」，這部份對主委工作是否有壓力？

答：我的信念是維護自由、民主，這跟藍綠無關。藍也好、綠也好，對我來講，自由、民主、人權這是三個基本價值，包括我及其他四位委員，符合自由民主這是一個基本標準，不管是中天、三立或其他電視，對我們來講這是一個基本的底線。

台灣是一個自由民主的國家，當你這條底線維繫住，我們都尊重各位的意見；你要獨立也好，要統一也好，這是每個人自由的想法。自由民主是台灣的底線，這是我們基本的立場，可以從我以往的表現可以看得出來，就是維護自由、民主、人權。我以我是一位公法學者的角度來講，這是基本價值，跟藍綠無關。



問：有線電視授權費爭議不斷，9月會不會斷訊？

答：我們努力讓市場找回一個秩序，會努力協調不發生斷訊，確保消費者權益。頻道內容交易涉及市場的因素太複雜，這也是我們在推分組付費時遇到的困擾，有太多不同的利益在角逐。