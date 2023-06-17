最高檢打詐策進會　基層要求金管會建黑名單「切斷犯罪工具」

▲檢察官建議，金管機關應建立黑名單機制，避免人頭帳戶成為洗錢工具 。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

由最高檢察署與劍青檢改主辦的「前線檢察官打詐實務與防詐策進研討會」，17日將進行一連串的主題討論，其中首先開講的引言人、檢察官林達豪不客氣地指出，防詐最重要的單位不是檢警，而是金管會、NCC必須聰明治理，不要假借「開戶人權」之名，建立完整的監控、門檻，避免人頭帳戶橫行，成為詐騙集團洗錢管道。

日前政府完成打詐三法修訂，其中最令檢警單位頭痛的《洗錢防制法》第15-1、15-2，雖然新增了無正當理由蒐集人頭帳戶罪，以及提供人頭帳戶罪，但首次提供人頭帳戶的犯嫌，考量可能是無辜受騙而提供，只會給予告誡處分，5年內不得再犯，恐造成刑事追訴的阻礙。

劍青檢改認為，與其後端司法追查，不如前端公私部門積極管理防治，因此在17日與最高檢察署主辦，經濟刑法學會息協辦策進研討會，由第一線檢察官說明目前打詐亂象，邀情包括先前砲轟打詐1.5根本是國家級詐騙集團的檢察官黃孟珊在內17名檢察官，分別就人頭帳戶亂象、門號簡訊亂、個人幣商亂象等情形作討論。

其中首先上場的檢察官林達直指，目前電信詐騙亂象，主要來自於人頭帳戶、人頭門號電子支付帳戶、個人幣商、以及第三方支付的串連，而這些分別應由金管會、NCC、數位部主管的問題，在過去政府打詐研討中，始終沒有獲得相對應部門的正面回應與解決。

▲打詐策進研討會流程表。（圖／劍青檢改提供）

林達認為，與其在詐騙案發生後展開司法追緝，應該先聰明政府治理才對，已目前台灣的帳戶管理，就像美國的槍枝管理，等於沒有管制，帳戶持有人可以自行存匯，也可以自由交給詐騙集團作為洗錢工具。

近15年來，惡意提供帳戶，輕率交出帳戶，或是密碼寫在提款卡背面就遺失的，約有20萬人。而這20萬人應該列入高風險人士，是洗防黑名單，金管會應立即針對黑名單加以管制，限制帳戶存匯額度和功能，如照目前修法內容，這些黑名單在5年告誡期滿後就會洗白，讓詐騙集團又回來找他們索取帳戶。

對於金融帳戶開戶管理，林達建議、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取包括建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意，也就是金管會、NCC都應強化查驗，列管黑名單，強化行政監哩，才能有效切斷詐騙洗錢的犯罪工具。