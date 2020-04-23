愛奇藝、WeTV收視火熱！NCC要對代理商、伺服器依法處置



▲凱擘大寬頻2019推出OTT影音服務平台，與包括愛奇藝在內的多家OTT業者合作，NCC委員也出席開幕活動。（圖／凱擘大寬頻提供）



記者陳世昌／台北報導



來自大陸的愛奇藝、騰訊WeTV傳出利用疫情大舉在台搶市，國家通訊傳播委員會(NCC)23日表示，將針對以規避手段來台上架之大陸業者、代理商、伺服器等依法進行處置，若是委託我國業者在台代為招募會員、推廣業務之種種模式，也正積極處理中。



為提供居家隔離民眾收看，愛奇藝傳出贈送6縣市政府免費序號，騰訊經營的WeTV近期也加碼在台廣為宣傳。業界還有傳聞，大陸官媒「中央電視台」後續也可能接著登台。

NCC表示，依據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，大陸業者來台投資須經許可且採正面表列，而大陸OTT TV目前不屬於許可之範圍。





▲騰訊 WeTV在台灣APP Store上架。（圖／翻攝自蘋果APP Store網站）



NCC指出，目前正研議《網際網路視聽服務法》草案，藉由跨部會之通力合作，處理中國OTT TV 來台的問題。

行政院曾於去年9月26日邀集經濟部、文化部及NCC共同研商OTT相關事宜，並決議由NCC擔任OTT TV主政機關。其中，有關大陸地區電影片、錄影節目及廣播電視節目進入台灣地區之審查，依現行分工由主管機關文化部會同大陸委員會及NCC等相關機關依權責辦理。