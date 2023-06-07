CNN批台灣淪行人地獄　1814案「未停讓罰鍰」執行署優先追討

▲黃玉垣指出，將全力落實行人優先之交通安全政策。（圖／翻攝行政執行署網站）

記者劉人豪／台北報導



美國有線電視網（CNN）日前報導點出台灣交通險象環生，如同行人地獄，恐不利觀光發展，就連瑞士外交部的旅遊建議，都特別點出要注意台灣繁忙的交通，「一不小心走在斑馬線上都會身亡」，引發國人議論。對此，法務部行政執行署今（7）日表示，將全力落實行人優先之交通安全政策，洗刷污名，欠繳的1814件未停讓行人罰鍰也全數優先追討。



日前美國有線電視網評論台灣道路交通險象環生，猶如「行人地獄」，行政執行署署長黃玉垣指出，將與交通部公路總局聯手合作，就逾期未繳「未停讓行人」罰鍰案件，儘速移送各分署優先嚴格執行，全力落實行人優先之交通安全政策，以保障行人路權，力拚人本交通，洗刷污名。

而行政執行署資料顯示，逾期未繳未停讓行人罰鍰，統計至今年5月底為止，仍有1814件欠繳，將全數優先執行。

總統府於5月3日公布總統令，修正《道路交通管理處罰條例》，包括恢復人行道違停檢舉等13項、未讓行人最高罰從3600提高到6000元、危險駕駛最重罰2.4萬加重為3.6萬、超速40公里就算嚴重超速、無照駕駛最高重罰2.4萬元。交通部日前表示，配合後續相關子法作業，目標拚7月1日上路。