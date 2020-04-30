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STUDIO A生日慶最高回饋8%　線上線下都同歡

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▲▼STUDIO A生日慶。（圖／STUDIO A提供）

▲STUDIO A生日慶。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／台北報導

蘋果經銷商STUDIO A宣布，將推出生日慶線上線下同歡特別活動；自明（5/1）日開始至5/10，期間內凡預購STUDIO A萬元生日慶禮券，即可額外獲得等值5%紅利回饋，若使用「中國信託LINE Pay卡」還可享 LINE Points 3%回饋無上限，總計高達8%優惠，禮券使用無效期，可用於指定實體門市，有1萬元、2萬元面額（各限量2,500張）。

另外，此次也特別因應防疫在家需求，推出「線上線下同歡」，STUDIO A官網也同步推出全網8%回饋無上限、限時單品加碼iPhone 11 Pro 512GB/Pro Max 512GB九五折、AirPods 2及AirPods Pro限量折500元優惠。

值得注意的是，今年四、五月可說是 Apple難得的新機上市季節，不僅有4/24新上市的 iPhone SE (2020)，還有即將推出的iPad Pro(2020)、MacBook Air(2020)等，新品皆可搭配「STUDIO A 生日慶特別禮券」使用。

電子禮券可於全台STUDIO A折抵指定門市商品，包含Mac筆電、iPhone、iPad等Apple主機、周邊及維修服務（惟保險產品除外），且禮券等同現金券，可多張合併使用、無使用期限，每萬元可回饋等值5%會員點數，如選購1萬元即返還500元等值點數，即SA 1,000點會員積點、2萬元即返還SA 2,000點。

不適用禮券之百貨門市包含：微風、美麗華、板橋誠品、板橋遠百、新竹遠百、台茂、大江、豐原、金典、大立門市、夢時代等。

而以往標準會員折抵周邊配件上限為20%，也特別於5/12至5/31開放不限會員等級，均可折抵週邊商品100%。

另一方面，因為禮券等同於現金，若以禮券購買最新Apple主機，還可適用於教育優惠價、及搭配Apple/Andriod舊換新多台折抵無上限、SA care 2.0全方位保障計劃享受多選一好禮等優惠。贈送的會員點數則可100%全額折抵購買保護殼/貼、傳輸線或巧控鍵盤等周邊配件。

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