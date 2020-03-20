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撿便宜趁現在！經銷商出清舊款iPad Pro、MBA　最高7折入手蘋果電腦

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▲▼iPad Pro 2018 & Apple Pencil 2開箱心得。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Studio A表示，將針對舊款iPad Pro、MacBook Air，以及Mac mini推出優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple日前無預警地於官網上架新款iPad Pro、MacBook Air，以及Mac mini等新品，舊款產品隨即下架；而蘋果經銷商Studio A則宣布，即日起舊款產品降價賣，iPad Pro最多可打88折，而MacBook Air則最多打7折，而Mac Mini則是最多可打8折。

雖然對於許多果粉來說，新款的iPad Pro與MacBook Air相對於先前同規格的舊產品來說有所降價，不過還是不少人在問「舊產品會不會降價求售？」想要撿一波便宜。

經銷商也從善如流提出相對應的折扣供消費者撿便宜；舉例來說，256GB的MacBook Air原價為42,900元，打了7折後，新售價為30,300元，直接少了12,600元。而原價為33,900元的12.9吋iPad Pro（64GB），打了88折後，即可以29,600元入手，價差4,300元。

如果想要趁機撿一波便宜的消費者，不妨可以到經銷商門市詢問自己偏好的產品規格，說不定會有驚喜價。

▼Studio A iPad Pro、MBA折扣。（表／記者邱倢芯整理）

▲▼Studio A iPad Pro、MBA折扣。（表／記者邱倢芯整理）

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