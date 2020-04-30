疫情衝擊募款衰退4成　社福機構盼政府給6個月補助

▲蔣萬安等立委召開「小額捐款不要斷，原來捐誰仍捐誰」記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者楊蕓／台北報導

受疫情衝擊，小型社福團體募款金額比去年同期衰退3至4成，國民黨團書記長蔣萬安30日率黨籍衛環委員會立委舉行記者會，共同呼籲小額捐款不要斷。與會的社福團體代表也提及，希望政府連續補助機構六個月，或者提供特定對象到社福機構工作，並提供志工薪資補助。

蔣萬安表示，很多社福團體、機構、身障團體，受疫情影響很大，但是紓困方案並未全然照顧到他們。很多身障團體向他反映面臨的困境，比如政府編列很大筆的預算，用於紓困貸款，但對於靠募款的社福團體，不要說還錢，連募款也很困難，庇護工場也因疫情經營困難，呼籲社會各界重視社福機構在疫情下面臨的困境。

徐志榮表示，除了平常支助社福團體的個人企業外，政府對企業、勞工都有紓困方案，唯獨對非營利的社福單位，不知道是忘記還是害怕想起來，呼籲政府不要讓社福單位成為疫情重災區。

張育美指出，不少團體募款金額比去年同期衰退約3至4成，當捐款上游的民眾收入變少，社福團體連帶遭波及，短期或許還能靠老本維運，但長期下去勢必影響到存續及服務提供。

張育美表示，4月20日修正的紓困辦法，雖然將社福機構納入補助範圍，但只聞樓梯響，沒有編列相因應的預算項目，此外，針對社福團體的紓困措施大部分都是貸款，但現在所有社福機構快要斷糧，自己都活不了，更何況是用企業資金槓桿，強調重點還是直接性的補貼。

吳斯懷認為，政府雨露均霑沒做到，包括社福團體可自謀生路的經營方式因疫情暫停，發票收入減少，小型活動募款餐會也被管制，呼籲政府站出來，考慮讓小型社福團體，依去年度維持最低生活營運的額度，給予些微補助，同時也鼓勵大企業關注小型社福團體。

台灣身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恆表示，希望政府連續補助六個月，或者提供特定對象到社福團體工作，協助團體作業進行，另外也希望提供志工薪資補助。

國際社會福利協會中華民國總會秘書長陳芬苓表示，台灣有三千個以上的社福團體提供服務，小型社福機構在政府之外照顧弱勢群體，若這波疫情讓社福機構無法經營下去，未來對於政府在社會福利的負擔將變大，台灣新巨輪服務協會秘書長陳裕昕說，社福團體雖可獲得貸款補助，但前提是接受政府委託服務的社福單位，平時政府要求社福單位自力更生，但碰到疫情，靠捐款為生的社福單位卻被忽略。