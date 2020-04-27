快訊／呼麻歌手謝和弦裁定觀察勒戒　押上囚車直送台北看守所

▲謝和弦吸毒被逮，上銬還對媒體眨眼嘟嘴比愛心。（圖／記者陳雕文攝）



記者陳以昇、陳羿妏／台北報導

歌手謝和弦2019年12月5日被妻子Keanna親打110舉報吸食大麻，員警到場後扣得18克大麻，移送北檢偵辦。日前檢方向法院聲請結果出爐，謝和弦觀察勒戒獲准，謝和弦本人於27日上囚車被送往台北看守所，之後他會轉至新店勒戒所進行勒戒，另外根據規定，觀察勒戒時間不得超過2個月。

謝和弦已不是第一次吸毒，他在2012年就在臉書自曝有吸食大麻，隨即到警局自首，後來藥檢也被驗出陽性反應，形象大傷，還被唱片公司解約；而Keanna雖陪著謝和弦度過這段低潮期，但又發現謝和弦再次走上吸毒的路，便決定打電話檢舉，等警方到場抓人。謝和弦自持毒以來風波不斷，像是與妻子Keanna以及直播主莉婭的感情糾紛，還有發生噴漆事件、直播等多項脫序行為。

謝和弦起初經新北地檢署複訊後，被諭令3萬元裁定交保，而檢察官再向法院聲請觀察勒戒，日前獲准後，通知謝和弦於27日前往台北看守所，之後再前往新店勒戒所報到。



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