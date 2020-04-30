巨響如地震！住戶17樓飛出墜地亡「散落娃娃、國中考卷」　內部慘況曝

▲街道上到處散落著破碎的玻璃、門窗，以及玩具娃娃和國中學生的試卷。（圖／翻攝《猛獁新聞•東方今報》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸河南省信陽市一棟社區17樓發生爆炸，導致一人被甩出墜落地面當場死亡。居民表示，突然聽到一聲巨響，「感覺就像地震一樣…飛出來一個男的，太嚇人了。」而該戶住著一家三口，妻子還不知道丈夫出事，至於女兒因上學不在家，幸運逃過一劫，而房子內部慘況也曝光。

《猛獁新聞•東方今報》報導，街道上到處散落著破碎的玻璃、門窗，以及玩具娃娃和國中學生的試卷；在社區院內，散落一地的碎玻璃、門窗和棉被，多輛車受損，事發樓下，白被子遮蓋著一具屍體。

▼社區內散落一地的碎玻璃、門窗和棉被，多輛車受損。（圖／翻攝《猛獁新聞•東方今報》）

▼事發於17樓。（圖／翻攝《大河報》）

事發於28日上午11時40分左右，地點位於溮河區和諧家苑社區一棟社區大樓17樓。據該社區多位居民稱，當時突然聽到一聲巨響，「嘭一聲，接著嘩啦嘩啦響。」也有人拍下影片說，「有人從上面掉下來了，家裡應該有個初三女孩。」

一名住戶則告訴《大河報》，「我在樓下，感覺就像地震一樣，樓上的玻璃、家裡的盆什麼的，全飛出來了。然後一聲巨大的悶響，飛出來一個男的，太嚇人了。」據居民介紹，這家的女主人姓程，從17樓掉下來的男子是程某的丈夫，因孩子在附近上初中，為接送孩子上學方便，才在這裡租房。

知情人士透露，程某已恢復意識，只記得早上起床頭暈、難受、沒勁兒，便向公司請假，其他事情記憶很模糊，目前還不知道丈夫出事，「廚房沒事，臥室炸的最厲害，尤其是孩子的房間，孩子的書本、娃娃、床頭什麼的都炸沒了。幸虧孩子去了學校，不幸中的萬幸啊。」根據初步調查，事故是燃氣爆炸引起，具體原因仍待進一步釐清。

▲▼房子內部曝光，東西散落一地、玻璃全破。（圖／翻攝《猛獁新聞•東方今報》）