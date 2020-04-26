錢櫃大火…他曝親身慘況「緩降機鎖住」！15人擠廁所狂潑水　慌喊：以為要死了

▲台北市林森錢櫃26日上午發生大火，釀5人死亡。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雕文、戴若涵／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日發生嚴重火警！5樓竄出熊熊火勢，警消人員獲報到場處理，陸續將200名民眾疏散，52人送醫，整起事件截至26日16時許一共釀成5人身亡、2人命危、7人意識不清。一名黃先生當時正在錢櫃內與14名好友歡唱，事後警險逃出，直呼「以為自己要死在裡面了」！

回顧事發經過，26日上午10時57分錢櫃5樓突然竄出火苗，濃煙迅速擴散，有不少正在歡唱的民眾驚慌逃出，並表示「還有很多唱歌的人還沒出來」，可看到許多受困開窗拿出外套不斷向外揮舞求援，也有人受不了濃煙爬出窗外，整個人直接掛在外牆，畫面相當驚悚。

消防局獲報趕緊出動消防車33輛、救護車10輛、105名警消前往現場搶救，陸續疏散200名民眾（135男、65女），救出156人，共54人送醫。其中一名30多歲的黃先生事發時正在現場，他心有餘悸地在遊戲群組中報平安。

▲等待救援民眾窗邊揮手求救。（圖／記者黃彥傑攝）

黃先生回憶事發時透露，當時他與14名友人在712唱歌，大家突然聞到很像煙味的怪味，決定出包廂門看看，結果打開門卻發現外頭空無一人，也沒有服務生前來告知有危險，但過了一段時間後，大家察覺不對勁，煙霧愈來愈大，於是小心翼翼地走出包廂門，途經707包廂，發現有緩降機的標示，決定進入包廂。

但一行人卻沒想到，緩降機是鎖住的，根本無法使用，黃先生與友人只好趕緊將包廂門關上，並衝進廁所將全身潑濕，眼見濃煙不斷從門縫中竄進包廂，15人只好將自己擠得像沙丁魚一樣關在廁所內，所幸不久後就聽到消防人員的呼喊聲，這才獲救。

事後黃先生在遊戲群組內報平安，表示自己剛剛就在錢櫃火警現場，不少友人聽了紛紛回應「沒事就好」，他則感嘆「真的，當時以為自己要死在裡面了QQ」，所幸他僅受有吸入性嗆傷，目前暫時無法說話仍餘悸猶存。

▲生還者對話曝光。（圖／民眾提供）

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