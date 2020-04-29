荔枝椿象剋星！彰化失業男變「抓卵第一高手」　8萬獎金落袋　

▲彰化縣政府鼓勵民眾抓荔枝椿象卵片。（圖／彰化縣政府農業處提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府防治荔枝椿象收購荔枝椿象卵片迄今已10萬多片，1片5元，農業處說，縣內列第一名的是一名住在芬園鄉的黃姓民眾，年後失業在家，家裡又種植荔枝，乾脆趁此時上山尋覓卵片，每天上山，一樣過著朝九晚五的生活，果不其然，替果農建奇功，也為自己賺飽飽，8萬餘元即將落袋。

抓荔枝椿象有甚麼秘訣，黃先生也說，當初也是門外漢，每天為了找荔枝椿象，翻遍樹葉，仰頭看得頭昏腦脹，哪靠啥秘訣，眼觀八方，越來就越熟練，從家裡4分地的荔枝田出發，歷經1個多月，芬園鄉內的果樹幾乎都被他踩遍了，新冠肺炎疫情嚴重，風景去也無法去，索性一到假日就帶著妻小上山，不僅可以顧健康遠離人群、又可以利用抓卵片賺小錢，對家裡的民生消費不無小補。

請繼續往下閱讀...

農業處指出，每年1、2月荔枝椿象越冬蟲逐漸甦醒，剛甦醒的越冬蟲對藥劑耐受度較低，活動力較差且尚未產卵，此時進行共同化學防治可達到最大的效益，彰化縣第一階段(防治荔枝椿象越冬蟲)化學共同防治已於1、2月執行完畢，第二階段(防治若蟲)化學共同防治於4月再次啟動，每公頃補助農藥2,000元。

依據農業處統計指出，目前收購荔枝椿象卵片第一名是芬園，總共5，總計超過10萬多片了。每年2月下旬到4月底是產卵高峰期，縣府於2月17日啟動荔枝椿象卵片收購，每片收購價5元，以芬園鄉收購量最多萬3000多片、其次是員林市有2萬8000多片，田中1萬4千多片，截至目前已收購10萬多片。

荔枝椿象不只於葉片上產卵，也可能產在花穗、布料、紗網及樹幹上，只要含10至14顆卵可繳交至本縣各鄉鎮市公所，收購時間至5月28日止。

►氣炸鍋超殺2.5折、絕美粉紅燉鍋2.8折還買一送一！