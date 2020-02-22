嘉市噴藥消滅荔枝椿象　3至5月辦理卵片收購一片五元

▲荔枝椿象。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

荔枝椿象為外來害蟲，當受到驚擾時，會分泌出臭液，如果不慎觸碰，便會造成皮膚灼熱、潰爛。為降低荔枝椿象危害、增強環境用藥效果，嘉義市政府2月中進行公園樹木修剪整枝、減少荔枝椿象孳生或藏匿空間後。本月21日在友忠公園、番仔溝公園；2月26日～27日在南興公園、嘉義公園、北香湖公園進行噴藥動作，敬請市民朋友於噴藥當天暫時不要接近該區域。此外，嘉油鐵馬道也將在2月24日~25日展開噴藥動作。

▲嘉義市政府於各公園噴藥對抗荔枝椿象。（圖／嘉義市政府提供，下同）

市府建設處表示，市府採用安全的環境用藥防治，但噴藥過程中仍然需要市民朋友配合不要靠近噴藥區域，保護自我健康，同時噴藥完畢蟲屍較多，市府也會派員清掃。

建設處長陳光興提醒民眾不隨手觸摸荔枝椿象，荔枝椿象不會主動攻擊人類，蟲卵也不具毒性，但受驚嚇時所分泌出的臭液卻對人體有毒，在公園運動或在樹蔭下方需稍加注意，避免侵擾荔枝椿象、以免被毒液噴濺。

荔枝椿象主要躲藏在無患子科植物（包括龍眼、荔枝、臺灣欒樹、無患子等）。萬一眼睛不慎被毒液噴到，千萬不可搓揉，需立即用大量清水沖洗，並迅速就醫。若皮膚出現灼熱、搔癢，則可先冰鎮來舒緩症狀，同時尋求皮膚科醫師的協助。

另外，民眾常把「紅姬緣椿象」和荔枝椿象混淆，紅姬緣椿象也有群聚的特性，外表是紅色，就像是一堆枸杞放在一起，為台灣本土種昆蟲對人並無害，長長細細的外表也跟荔枝椿象長的完全不同，民眾看到不用緊張。

同時，嘉義市在盧厝、鹿寮、圳頭、後庄約有90公頃的荔枝及龍眼種植面積，為保障農友辛苦栽植成果，建設處也於20日舉辦荔枝椿象防治宣導講習會，邀請農委會臺南農業改良場為農友分享防治荔枝椿象的知識。

除化學噴藥防治之外，市府今年也將於3至5月辦理卵片收購計畫，設籍在嘉義市的民眾，每週一及四上午9時至中午12時，可至公所繳交卵片，一片5元收購，同時也將釋放荔枝椿象天敵平腹小蜂逾2萬隻，減低荔枝椿象密度。

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