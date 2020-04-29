疫情過後「全球若買回陸貨？」他擔憂台灣口罩產業去留　網分析：想太多

▲疫情肆虐全球，台灣國內口罩產能反而日漸提升。（圖／記者吳奕靖攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台灣國內口罩產能反而日漸提升，甚至有能力捐助他國。不過就有一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「疫情過後，台灣的口罩產業怎麼辦？」說台灣現在一舉成為次於中國的口罩大戶，但若疫情一過，全世界回到跟中國買便宜口罩，台灣人也不會沒事戴口罩，口罩產業該何去何從。

這位網友在文中給予台灣的防疫能力肯定，而且是真的很強，身為台灣人，他覺得自身很安全，「但是台灣現在一舉成為次於中國的口罩大戶，待疫情過後，全世界回到跟中國買便宜口罩，台灣人也不會沒事戴著口罩，台灣的口罩產業何去何從？有沒有八卦？」

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貼文引發其他人一陣熱論，「早回本了，封存或做外銷皆可，短期內訂單接不完」、「短期訂單接不完」、「每年拉邦交國幾百億在花的，這次口罩外交屌打之前的外交政策，如今台灣的國際曝光度，不但回本，還倒賺」、「政府早就宣布，以後部立醫院跟軍用及政府用口罩都一律使用國產」、「已經回本的東西哪有差。」

▲原PO好奇問「疫情過後，台灣的口罩產業怎麼辦？」（圖／記者吳奕靖攝）

就有網友表示，口罩廠就好好的繼續做下去，不用何去何從，「口罩業者幾乎都是本來就存在的，又不是疫情後才投入這行業，不是因為疫情才增設廠商，而是挑比較有規模的廠商擴產線，所以就算是回歸原本的購買量也沒差呀，需求沒這麼多的話也只是回歸原本生產量，產線不用全開就好啦。擴的產線也不是他們出錢沒啥損失」，而且不少台灣人平常就有戴口罩的習慣，像是大眾通勤族、機車族，戴了對肺差很多。

還有人說疫情都還沒結束的跡象，認為原PO想太多也想太遠，「感覺一年內國際需求量都還不會降下來」、「會不會想太遠？其他各國還在不斷死人」、「還可以撐很久吧，事情回歸正常後，台灣人肯定還是會習慣戴口罩，家裡沒個一兩盒不放心，至少銷量會提升」、「除非該肺炎全世界消失，不然政府說把機器拆了，你會嚇死。打個比方，秋冬十月疫情重燃，政府說沒口罩隊、自己想辦法，就算今天把機台給拆了，我還是覺得很划算，賺三個月的安心。」

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