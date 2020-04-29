日年輕人自肅期間「每天在家喝到掛」！政府要求別出門反衝高零售酒銷量

▲日本零售酒類商品反而在自肅期間增加銷量。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府為了抑制新冠肺炎疫情持續擴大，在16日晚間宣布全國正式進入緊急狀態至5月6日，同時要求居酒屋等餐飲業者暫時配合停業。然而就有專家提出疑慮，許多年輕人近日盛行「視訊聚餐」，由於是在家中喝酒，不需急忙趕末班電車回家，因此一不小心就會喝到深夜，再加上被悶在家裡的壓力，飲酒量大增，恐對健康造成不良影響。

《時事通信社》報導，根據日本大型酒類網路商家「格安（カクヤス）」發表的3月營業額，其中專門提供給餐飲業者的營業用酒類商品比起前一年同期大跌30%，但零售酒類卻增加了7.8%。專家認為，這樣的數據也表現出因在家工作所引發的「宅經濟需求」。

▲新冠肺炎疫情爆發期間，日本東京多家居酒屋生意冷清，更有許多業者選擇配合政府暫停營業。（圖／路透）



精神保健福祉士齊藤章佳分析，「依照現在的狀態，許多人的行動受到限制，而在家喝酒就是最容易且最快速消除壓力的方法。」但他也提醒，持續過度飲酒不論是對健康或是人際關係都會造成不良影響。齊藤認為，開始實施在家上班後，上班族下班後不用通勤回家，因此會比以往更早開始喝酒。另外，最近流行的「視訊聚餐」也讓大家不需要再為了趕最後一班電車急忙結束聚會，所以更容易造成飲酒過量。

齊藤認為，一旦過度飲酒有可能會提高罹患酒精成癮症的風險。因此他也建議年輕人紀錄每日飲酒量，成年男性最好維持在每天500毫升啤酒以下。此外，養成跑步或做操的習慣也有助於身體健康。