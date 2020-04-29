又一張防疫保單！三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

▲三商美邦人壽宣布推出防疫保單。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，各大壽險業者相繼推出「防疫保單」，三商美邦人壽也宣布推出健康保險新商品，除了加強住院醫療保險金之外，也針對「法定傳染病」取消30天疾病等待期的限制等。不過要注意的是，這張保單的保險期間為1年，且無續保機制。

以三商美邦人壽「醫把罩一年定期住院日額健康保險」為例，提供4項特色，包括因疾病或意外傷害住院診療，每日提供1500元至3000元的住院醫療保險金；入住加護病房或燒燙傷中心，每日再額外給付3000元的加護病房暨燒燙傷中心醫療保險金；針對「法定傳染病」不受30天疾病等待期的限制；若感染新冠肺炎，入住負壓隔離病房將比照加護病房標準核算醫療保險金等。

例如，全家三口（35歲爸爸、34歲媽媽及7歲兒子）投保該保單，保障期間1年期，總保費為5042元（爸爸1818元、媽媽2127元及兒子1097元），等於每日不到15元，即可強化全家一年抗疫期間的醫療保障。若於保障期間確診新冠肺炎而入住負壓隔離病房，每日最高有4500元至6000元的住院日額保障，可彌補醫療花費缺口，也可補貼住院治療期間的薪資損失。

▲民眾搶買醫療險，不過保險專家認為，保單適當就好。（圖／pakutaso）

另外像是國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽等保險公司，也針對新冠肺炎推出防疫保單，以定期住院醫療日額險為主，保障內容為若因罹患新冠肺炎而住院治療，依保單條件額外給付1至5倍住院日額保險金，或確診治療相關保險金等。

保險專家也提醒，民眾要加買醫療險前，務必先了解自身是否有需求，檢視保障範圍補足缺口，且適當就好；若超買單一險種的保單，除了超乎財務預算之外，獲得的保障也不是全方位。