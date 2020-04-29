三菱→奧迪！台大醫施景中集氣成功「4天0確診」　網跪求：明天奧運

▲2020CES大展中奧迪帶來AI:ME概念車，4環閃閃發光。（圖／翻攝自Audi，以下同）

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）無新增個案，締造連續4日0確診的好成績。台大婦產科醫師施景中上午才在臉書發文，貼出4環豪車奧迪（Audi）照片，結果真的集氣成功，讓網友相當興奮，期盼明天能出現5環的奧運，或是武陵（5零）農場。

施景中29日清早在臉書貼出2張照片，一是汽車大廠奧迪年初展示的全自動駕駛概念車AI:ME，品牌LOGO的4環發出耀眼光芒；另一張則是全白照片，僅有4環和品牌名Audi。2張圖片傳達的暗喻盡在不言中，施景中只留下一短句，「HOPE，今日希望。」

請繼續往下閱讀...

▲2020東京奧運遇上新冠肺炎病毒肆虐，延期至2021年舉行。（圖／達志影像／美聯社）

網友看了秒懂背後含意，台灣昨達成連3日確診歸0的「三菱」，今期待4日全0的「奧迪」，更全力集氣盼明日再有好消息，「一定可以的！！！還要參加台灣奧運呢」、「奧迪買一送一」、「明天換宣傳東京奧運」、「真是一個非常好的廣告提案」、「台灣加油，大家努力守住。」

截至今日，全國累積感染人數為429例，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊，另有6人不幸死亡，311人解除隔離，其餘持續住院治療中。

▲台灣感染確診人數成長級距。點圖放大。（圖／曾梓倩製）