高雄兵推動用約200人「內容曝光」　陳時中：不贊成大規模演練

▲高雄市政府召開第一級第18次應變指揮中心會議。（圖／記者洪靖宜攝）

記者黃凱翊／綜合報導

高雄市府預計將於4月29日進行兵推演練的預演，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，並不反對各縣市做相關演練，但若是在現在的情況下，並不贊成要做「實地大規模」的兵推。

高雄市府將於5月3日針對新冠肺炎出現社區感染情形作出預演兵推，高雄市府研考會主委李銘義表示，高雄市府的兵推演練已經於4月21日及24日做跨局處會議，4月26日完成現勘，4月29日下午將會在鳳山和四維行政中心兩地演練，請兩位李副市長進行預演，4月30日開檢討會，5月3日正式進行兵推演練。

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對於高雄市要進行兵推演練，陳時中今(29)日再度回應，表示做事情都要有科學根據及步驟方法，各地方縣市政府要做相關演練，指揮中心並不反對，要去熟悉相關情況發生時的進行步驟，但依照現在狀況，若是實地的大規模演練，「我們當然不贊成。」

但到底兵推要如何進行？研考會進一步指出，將會動用到四維及鳳山行政中心兩棟大樓，設定模擬四維行政中心為辦公大樓群聚，有確診個案入住到負壓隔離病房後，接著了解通報個案的密切接觸者，若有人出現咳嗽等狀，由救護車送到醫院，其他人員需要到防疫旅館，就由觀光局安排防疫巴士，後續辦公大樓清空後需消毒，請環保局做清消，街道由化學兵消毒，一共會動員到國軍、消防、警察、觀光、衛生、環保等單位。

另外，鳳山行政中心則設定為集合住宅，當社區通報有人出現嗅覺味覺異狀，得通知救護車將人送往醫院，其餘住戶不想住家裡要到防疫旅館，或是大樓住戶有送餐需求，以及清消要求，以及住戶小孩必須採取遠距教學，從過渡期到警戒期中，來做實兵演練。預計市府人員加上化學兵等人員，統計近200位，時間長度90分鐘，兩邊同點同時發生，用視訊連結，指揮中心設定在四維行政中心。

至於外界關心陳時中當天是否會到場，衛生局長林立人說：「上個禮拜已經發文給中央邀請指揮官蒞臨，早上也跟陳時中秘書聯繫，部長希望了解演練腳本，4月29日會把腳本會提供給部長指導，若是經預演當天有要修正部分，完成修正後給予部長指示。」

▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）