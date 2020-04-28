禁足1個月終於解封　速食店被紐西蘭人擠爆18歲女：凌晨3點就來排

▲各家速食店前出現排隊車潮。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭當局為了防止新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大，下達為期1個月的禁足令，如今宣布國家已經成功「戰勝社區感染」，終於解禁讓許多宅在家快悶壞的民眾紛紛上街，而最讓他們朝思暮想的竟然是速食，多家速食店前均可看到大排長龍的隊伍。

《紐西蘭先驅報》報導，總理阿爾登(Jacinda Ardern)27日宣布解禁後，將原本最高的第4級警戒降為第3級，在允許小規模復工的情況下，今日早上已有10幾家速食店重新開張，而在奧克蘭市(Auckland)格瑞林 (Grey Lynn)的麥當勞得來速，可看到車輛大排長龍的排隊盛況，而其他地區的速食店也有出現一樣的情況，每家速食店前均可看到10至20多輛的車在排隊。

凌晨3點就來排隊的18歲女子蒂瑪魯(Lena Tiumalu)表示，她一上完夜班後便立即衝到速食店前等候，因為閉關期間最想吃的就是麥當勞。19歲的佩雷斯(Tai Perez)也是凌晨4點就與3名朋友一起來排隊，「我們只是想吃點東西，所以我們決定跑出來」。從各家店滿滿的排隊人潮可看出，民眾似乎因為封城快被悶壞了，還有許多人買到餐點後開心在社群網站上打卡，不過也有人對於大家沒有維持社交距離這一點感到憂心。

▼有民眾憂心解封，許多人沒有保持社交距離。（圖／路透社）

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►我該答應女友嗎？

