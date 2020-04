禁足1個月終於解封　速食店被紐西蘭人擠爆18歲女：凌晨3點就來排

▲各家速食店前出現排隊車潮。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

紐西蘭當局為了防止新冠肺炎(COVID-19)疫情擴大,下達為期1個月的禁足令,如今宣布國家已經成功「戰勝社區感染」,終於解禁讓許多宅在家快悶壞的民眾紛紛上街,而最讓他們朝思暮想的竟然是速食,多家速食店前均可看到大排長龍的隊伍。

《紐西蘭先驅報》報導,總理阿爾登(Jacinda Ardern)27日宣布解禁後,將原本最高的第4級警戒降為第3級,在允許小規模復工的情況下,今日早上已有10幾家速食店重新開張,而在奧克蘭市(Auckland)格瑞林 (Grey Lynn)的麥當勞得來速,可看到車輛大排長龍的排隊盛況,而其他地區的速食店也有出現一樣的情況,每家速食店前均可看到10至20多輛的車在排隊。

凌晨3點就來排隊的18歲女子蒂瑪魯(Lena Tiumalu)表示,她一上完夜班後便立即衝到速食店前等候,因為閉關期間最想吃的就是麥當勞。19歲的佩雷斯(Tai Perez)也是凌晨4點就與3名朋友一起來排隊,「我們只是想吃點東西,所以我們決定跑出來」。從各家店滿滿的排隊人潮可看出,民眾似乎因為封城快被悶壞了,還有許多人買到餐點後開心在社群網站上打卡,不過也有人對於大家沒有維持社交距離這一點感到憂心。

▼有民眾憂心解封,許多人沒有保持社交距離。(圖/路透社)

So what's the first thing you do after #lockdown? @McDonalds drive-through of course! Watch as dozens of New Zealanders queue in their cars on the first day after #NewZealandLockdown...#lockdownnz #LockdownEnd #COVID19 #NewZealand https://t.co/bOfDhUPZ5R