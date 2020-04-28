疑似感染病毒送醫治療　他2天後在報紙上看到自己死訊！





▲印度目前確診人數達29,451人。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

印度近來發生一起烏龍事件，中央邦一名男子因為疑似感染新冠肺炎，而被送到醫院進行治療，然而連確診都還沒有的他，近來卻在新聞上看到自己的死訊，讓他覺得十分莫名其妙，特地在推特上拍攝影片向親友報平安。

《印度斯坦時報》報導，這名男患者因為可能染疫，23日被送到烏賈因(Ujjain) 的RD加迪醫院(RD Gardi Hospital)接受治療，然而住院後卻得知自己的名字被媒體報導成已經身亡，氣得拍片表示，「我2天前被送進醫院，我的家人25日在報紙上看到我被宣告死亡，但我還活著而且很健康，我什麼事都沒發生，請幫忙分享影片讓他們盡快修正訊息。」

烏龍消息傳出後，烏賈因首席醫療衛生官辛哈(Anusuiya Gawali Sinha)坦承，因為這名男子的名字和住址剛好與另一名於23日身亡的60歲新冠肺炎患者相似，醫護人員才會不小心搞錯，目前已要求其檢查原因，並且嚴厲警告以後不可以再犯同樣的錯誤。

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