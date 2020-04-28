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「每天看太多生離死別」抗疫女醫生逝世　父泣訴：這份工作殺死了她

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▲▼紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

▲紐約為全美新冠肺炎疫情較嚴重的地區。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎持續在美國擴散，大量病患讓在第一線抗疫的醫護人員每天面臨極大壓力，紐約市近來便傳出一名在醫院急診室女主任突然輕生的消息，震撼消息引發外界關注。父親出面表示，女兒是一名真正的勇士，「她很努力想做好自己的工作，然而最後卻因此而死」。

在曼哈頓「紐約長老會艾倫醫院」(NewYork-Presbyterian Allen Hospital)擔任急診室主任的49歲女子布雷恩(Lorna Breen)，26日傳出在維吉尼亞州(Virginia) 夏律第鎮(Charlottesville)逝世的消息。父親菲律普表示，女兒因為工作的關係也曾經染疫，但約休養了一個多禮拜後便又回到工作崗位，然而後來醫院還是希望她能回家休息，家人便把她接回老家。

菲律普表示，女兒平時是一個外向、活潑有朝氣的人，在家期間家人也一直都陪伴著在她身邊，雖然不清楚事情發生的原因，不過對方之前與他通電話時曾吐露，每天得目睹這麼多病患死去是一件很痛苦的事情，「她確實每天身處在前線戰場中，請稱呼她是一名勇士，她和其他所有死去的人一樣都是疫情下的受害者。」

院方27日也在聲明中讚揚布雷恩對於工作所付出的努力，「布雷恩是一名英雄，她帶著崇高的醫學理念來到最具挑戰性的急診第一線，任何言語都無法表達我們今天所感受到的失落」。夏律第鎮警方也表示哀悼，並呼籲大眾多關心醫護人員面對疫情的心情調適。

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