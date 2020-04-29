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經濟壓力大！苗栗婦失聯16小時急壞家屬　警、救難協會聯手救人　

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▲苗栗警方接獲報案後，由分局長賴銘助親自指揮，並偕同救難協會一同搜尋，終於在16小時後找到郭婦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗警方接獲報案後，由分局長賴銘助親自指揮，並偕同救難協會一同搜尋，終於在16小時後找到郭婦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名郭姓婦人，因不堪背負沉重經濟壓力，而萌生輕生念頭，27日上午離家後遲遲未歸，家人擔心郭女尋短，故報警求救；警方利用手機定位婦人位置後，再請求救難協會徹夜協尋，終於在28日凌晨找到郭婦，及時阻止一場悲劇發生。

南苗派出所表示，27日晚間9時許，1名女子心急如焚地到南苗派出所報案，稱其胞妹日前傳簡訊表示因債務壓力而有輕生念頭，早上外出迄今未歸，家人聯絡不上，擔心郭女生命安全，於是報警請求警方協尋。警方透過手機定位查出女子發話基地台在南苗市區一帶，再透過被協尋人使用的重機車車號，調閱附近周邊監視器，另分局長立即指示動員苗栗市各所警力，分配任務逐巷逐弄搜尋，並聯繫山城救難協會派員協助。

▲苗栗分局偕同山城救難協會，連夜找尋失蹤婦人下落。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗分局偕同山城救難協會，連夜找尋失蹤婦人下落。（圖／記者黃孟珍翻攝）

就在警民合力鍥而不捨的協尋下，在28日凌晨1時30分，在中山路尋獲郭婦的機車，經一行人於附近逐戶訪查，終在1時50分許尋獲郭姓婦人，人員平安結束16小時的驚魂記；郭女胞姐對警方及救難協會人員徹夜搜尋在短時間內尋獲胞妹，表示萬分感謝。

苗栗警察分局賴分局長銘助表示： 生命寶貴，如果遇到困難應尋求協助，親友也應多關心身邊情緒較不穩定之親人，避免因一時衝動，造成無法挽回的悲劇，此次警方同仁及山城救難協會能發揮人溺己溺的同理心，積極投入協尋，就是警力、民力合作為民服務的最好表現。

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