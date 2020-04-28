路口直直撞！賓士敞篷車飆撞小貨車　包子店老闆出來一看傻了

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮中興路與光復路口，28日下午5時許，發生小客車與小貨車車禍事件；小客車險將貨車撞進旁邊包子店，嚇壞店裡的人員，小貨車副駕駛座人員一度受困車內，頭部有些許擦傷，經送醫後暫無大礙，雙方都無酒駕行為，詳細肇事原因還待調查中。

▲小客車衝擊力道強大，險將小貨車撞進包子店，也讓店內人員嚇出一身冷汗。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，28日下午5時23分接獲民眾通報，指稱有2車在通霄鎮光復路與中興路口發生碰撞；消防局立即派遣3車6人前往救援，抵達時發現小客車副駕駛座有人員受困車內，經破壞器材將受困人員拉出，傷患意識清楚但頭部有輕微撕裂傷，送醫救治後暫無大礙。

▲▼消防人員出動破壞車，將小貨車副駕駛座人員救出送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方初步研判，這輛賓士敞篷車疑似路口未減速慢行，駕駛也未注意前方狀況，沒看到有貨車直行，而直接攔腰撞上，賓士車因衝擊力道強大，險將小貨車撞近轉角1間包子店內，店內人員被這一幕當場嚇得說不出話來，所幸都沒有人員受傷；警方對雙方施以酒測後，都無酒精反應，至於詳細責任歸屬，還待警方釐清中。

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