車停仇家門口…藏「爆裂瓦斯桶」狂燒！嫌疑人秒神隱　隔天陳屍廢棄派出所

▲▼苗栗泰安鄉一處平房遭火吞噬，嫌疑人隔日陳屍廢棄派出所。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉八卦村一處民宅，23日凌晨4時許發生一起火警！熊熊火勢將整間平房瞬間吞噬，所幸當時屋內一家4口及時逃出，這才沒有釀成死傷，警方循線掌握縱火犯嫌要將他緝捕歸案，孰料，24日中午卻在案發現場附近的一處廢棄派出所輕生。

苗栗縣政府消防局23日凌晨4時許接獲民眾報案，指稱在泰安鄉八卦力部落有處平房突然竄出火舌，現場還有濃煙不斷竄出，隨即派員前往搶救。

警消人員抵達現場發現，民宅與庭院旁的一部小客車已被火焰吞噬，趕緊佈水線灌救，由於事發地點已成一片火海，警消人員在2個多小時後才將火勢撲滅，平房和門旁小客車已經被燒個精光，所幸屋主一家四口及時逃出並無大礙。

警方調查後發現，停放於庭院旁的小客車內放置一桶有明顯裂痕的瓦斯桶，進一步依車籍資料查出，車主並不是屋主，而是一名黃姓男子；屋主透露，自己和黃男因故發生糾紛，目前官司仍在進行中，懷疑是黃男拿瓦斯桶縱火洩憤。

警方23日得知消息後隨即前往黃男住家查看，僅見到糾紛案的傳票放在桌上，不見黃男人影，只好循線找人，要請黃男到案說明，以釐清整件事件的始末，24日中午終於在事發地點附近的一處廢棄派出所找到人，但黃男早已輕生身亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

發現年輕的小祕密！