中尉獨子269旅輕生...母流淚寫下「2094字陳情信」！舅舅痛哭下跪：拜託大家

記者邱中岳、陳豐德、林昱萱／台北報導

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，而他的家人接獲死訊後，一直不敢將事情告訴阿嬤，直到20日下午才忍痛告知。怎料，痛失愛孫阿嬤卻於得知孫子死訊的當晚離世。對此，黃姓軍官的母親也寫了2094字悲痛陳情文，內容讓人感到相當不捨。

▲黃姓軍官的舅舅下跪痛哭，希望大家幫忙找真相。（圖／記者陳豐德翻攝）

據指出，黃姓中尉16日傍晚5時40分，被發現在大禮堂樓梯身亡，而一名自稱同僚的人士17日在臉書爆料，「上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。」對此，黃姓軍官的死訊不僅讓家屬相當無法接受。此外，80歲的阿嬤在20日聽到孫子的死訊後，也於當晚被家屬發現，躺臥在臥室床內過世。

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對此，愛心正義哥徐奕聽聞此事後，立馬前往關切，並在臉書上貼出一篇長達2094字的陳情信，而信件的落款人，則是黃姓軍官的母親。此外，徐奕也於21日到恆春弔念阿嬤，而黃姓軍官的舅舅見到他後，激動地下跪痛哭拜託，「我們都不懂...對他很拍謝」，希望正義哥、社會大眾可以幫幫忙。

母親陳情信全文如下：

蔡總統：

您好！當您在爲台灣做防疫缺口，當您在幫助其他國家提供防疫資源，也請您幫幫我，幫幫我的孩子！！

我的孩子是陸軍楊梅高山頂269旅，二級廠長旅部連的中尉黃X劼，4/16當天他在軍中上吊自殺了。

他死的不明不白，才剛幫他過完生日，4/14號，我們還有通電話，因為他提到軍中有一些狀況，我們還打電話聊過，那時他還叫我先不要擔心，那時候我的孩子還好好的。

到底是什麼原因？讓我的孩子在短短一天半的時間，竟然這樣絕望放棄自己的生命選擇上吊自殺⋯⋯

今天是他往生的第四天，國防部都沒有人出來說明，我的孩子在軍中發生了什麼事？國防部還買新聞，把這件事壓下來，因為新聞從沒報導過這件事.....就好像在告訴我，我孩子的往生這件事從來沒發生過.....

我的心真好痛，我和我先生就他一個兒子，他還沒有結婚、生小孩，我的孩子就這樣沒有了...

當總統您在做國防外交時，是這些軍人為國家保家衛國，保護國家和人民.........

但我的孩子在守護國家的同時，國家應該給他保障，守護這些為國家犧牲奉獻的軍人，不是嗎？

不是在戰場，而是在軍中...為什麼是我的兒子？我要軍中給我一個真相，還我兒子ㄧ個公道.....

2019/9月～2020/4月，269旅這個軍營，短短半年發生三起自殺案件（一個是引火自焚、ㄧ個是在家自殺、ㄧ個是我兒子上吊自殺）。

請不要再跟我說是個案，半年內三個年輕人，會絕望用最慘烈的方式結束他們的生命，可想而知，這個旅ㄧ定是非常有問題，所以半年內連續發生三起自殺命案，這絕對不是個案。到底在這個旅，要犧牲多少年輕軍人的生命，才能喚醒國防部針對軍人體制做改變？

難道2013年，也是在發生這個269旅軍營的洪仲丘命案，沒有讓這個旅和軍中的體制得到教訓嗎？

他在2017年調到這個單位之前是傘特單位，事情不比這裡少，但他是快樂的....

但調到這個單位後，他變很多。



我兒子是個懂事、孝順、開朗的孩子。

這才從他哥哥那得知，他哥哥告訴我們是這個269旅，「軍中的霸凌」導致他走上絕路，上級無限壓榨我兒子，每個上級都把事情交辦給他去處理，他有做不完資料，管制不完裝備維修，開不完的會，無止盡每日集中作業和提報；而他的下級士官故意擺爛，只有我兒子擔誤下級士官休假，就要申訴他。

我兒子來這個單位，這個旅沒有任何上級願意協肋他，我兒子有提過裝備維修有問題，向上級反應，上級要他自己想辦法，但一堆裝備問題，是我兒子還沒有調來之前就一直存在的問題，卻要我兒子一個人承擔，我兒子甚至自掏腰包買軍中的維修物品，是他哥哥陪他一起去買的，這樣合理嗎？

「他跟上級反應過很多次」，但「他竟然連求救的聲音都被視漠視」，沒有人願意伸出援手．．．．

換來的的結果就是被上級督導再督導，上級更當著上級和下級眾人的面前辱罵和用各種懲處讓他不斷被檢討，罵他是「菜排」、是「廢物」、「誰叫你要選軍官，當軍官就要犧牲」、說他有問題，把困難的任務全怪在他身上，怪他沒有分配好，但卻沒有分配資源給我兒子，甚至再用軍中「連坐法」給我兒子壓力，更造成同事間對我兒子的怨懟和壓力，一對多的情況下，軍中要求他24小時無限工作，在這樣高壓的工作環境，難以負荷的工作量，不管我兒子要犧牲他的睡覺、休息、吃飯、洗澡和休假等時間，來完成他們要交辦的事項。

而與會的人都知道狀況，也聽到上級如何辱罵，「他跟上級反應過很多次」，但我不得不再重申一次「他竟然連求救的聲音都被視漠視」，沒有人願意伸出援手．．．．

因為一定是這些原因，造成我兒子長期每日活在恐嚇與巨大壓力中，不敢休息，長期下來身心俱疲的原因，想離職還要賠款，沒有人願意拉我兒子一把，才會導致他走向上吊自這條路，同樣身為軍人的旅部，怎可以把人逼成這樣？

軍人不像受勞基法保障，軍官的人權在哪裡？

4/14，也是我兒子上吊的前二天，我兒子傳LINE告訴我，他又被長官刁了，很煩，他想要提不適任驗退，我打電話問他跟他聊天，如果真的不行就退，我兒子怕我擔心，跟我說先不要擔心，沒想到才一天半的時間，４4/16，軍中竟然打來說我兒子「上吊自殺」了，趕到軍中看到他冰冷的遺體，他脖子上很深深的吊痕，傷痕有多深我的心就有多痛，旅上的上級長官竟然說「不知道怎麼會發生這樣的事？」、「表示遺撼」他是一個很優秀的軍官，真的覺得很諷刺，他們竟然說不知道，他們明明都知道，一條年輕生命就斷送在你們軍中，軍中除了隱瞞，還是隱瞞，到底什麼才是真相？

4/14～，4/16短短一天半的時間，除了只有知道我兒子，長期在軍中每日活在恐嚇與巨大壓力下的這個原因外，到底還有什麼樣原因？讓他在這短短一天半的時間，絶望的放棄生命，選擇慘烈的上吊自殺方式，來結束自己的生命？

到現在第四天了，國防部，都沒有人告訴我真相？沒有人給我兒子一個公道？我和我先生就他ㄧ個兒子，他的人生，誰還給我的孩子．．．．

請蔡總統徹查此事，深入了解，269旅這個軍營的問題，為什麼短短半年發生三起自殺案件（一個是引火自焚、ㄧ個是在家自殺、ㄧ個是我兒子上吊自殺）？這絶對不是個案！

請給我兒子一個真相？還給我兒子一個公道？不要再有像我兒子這樣年輕的生命消失，不要讓我兒子的犧牲，換來的只是隱瞞、官官相護。