　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中尉獨子269旅輕生...母流淚寫下「2094字陳情信」！舅舅痛哭下跪：拜託大家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳、陳豐德、林昱萱／台北報導

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，而他的家人接獲死訊後，一直不敢將事情告訴阿嬤，直到20日下午才忍痛告知。怎料，痛失愛孫阿嬤卻於得知孫子死訊的當晚離世。對此，黃姓軍官的母親也寫了2094字悲痛陳情文，內容讓人感到相當不捨。

▲▼ 。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃姓軍官的舅舅下跪痛哭，希望大家幫忙找真相。（圖／記者陳豐德翻攝）

據指出，黃姓中尉16日傍晚5時40分，被發現在大禮堂樓梯身亡，而一名自稱同僚的人士17日在臉書爆料，「上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。」對此，黃姓軍官的死訊不僅讓家屬相當無法接受。此外，80歲的阿嬤在20日聽到孫子的死訊後，也於當晚被家屬發現，躺臥在臥室床內過世。

►獨／陸軍中尉營區輕生...80歲阿嬤「5天後聽到死訊」崩潰落淚　當晚心碎離世

對此，愛心正義哥徐奕聽聞此事後，立馬前往關切，並在臉書上貼出一篇長達2094字的陳情信，而信件的落款人，則是黃姓軍官的母親。此外，徐奕也於21日到恆春弔念阿嬤，而黃姓軍官的舅舅見到他後，激動地下跪痛哭拜託，「我們都不懂...對他很拍謝」，希望正義哥、社會大眾可以幫幫忙。

母親陳情信全文如下：

蔡總統：

您好！當您在爲台灣做防疫缺口，當您在幫助其他國家提供防疫資源，也請您幫幫我，幫幫我的孩子！！

我的孩子是陸軍楊梅高山頂269旅，二級廠長旅部連的中尉黃X劼，4/16當天他在軍中上吊自殺了。

他死的不明不白，才剛幫他過完生日，4/14號，我們還有通電話，因為他提到軍中有一些狀況，我們還打電話聊過，那時他還叫我先不要擔心，那時候我的孩子還好好的。

到底是什麼原因？讓我的孩子在短短一天半的時間，竟然這樣絕望放棄自己的生命選擇上吊自殺⋯⋯

今天是他往生的第四天，國防部都沒有人出來說明，我的孩子在軍中發生了什麼事？國防部還買新聞，把這件事壓下來，因為新聞從沒報導過這件事.....就好像在告訴我，我孩子的往生這件事從來沒發生過.....

我的心真好痛，我和我先生就他一個兒子，他還沒有結婚、生小孩，我的孩子就這樣沒有了...

當總統您在做國防外交時，是這些軍人為國家保家衛國，保護國家和人民.........
但我的孩子在守護國家的同時，國家應該給他保障，守護這些為國家犧牲奉獻的軍人，不是嗎？

不是在戰場，而是在軍中...為什麼是我的兒子？我要軍中給我一個真相，還我兒子ㄧ個公道.....

2019/9月～2020/4月，269旅這個軍營，短短半年發生三起自殺案件（一個是引火自焚、ㄧ個是在家自殺、ㄧ個是我兒子上吊自殺）。
請不要再跟我說是個案，半年內三個年輕人，會絕望用最慘烈的方式結束他們的生命，可想而知，這個旅ㄧ定是非常有問題，所以半年內連續發生三起自殺命案，這絕對不是個案。到底在這個旅，要犧牲多少年輕軍人的生命，才能喚醒國防部針對軍人體制做改變？

難道2013年，也是在發生這個269旅軍營的洪仲丘命案，沒有讓這個旅和軍中的體制得到教訓嗎？

他在2017年調到這個單位之前是傘特單位，事情不比這裡少，但他是快樂的....

但調到這個單位後，他變很多。

我兒子是個懂事、孝順、開朗的孩子。

這才從他哥哥那得知，他哥哥告訴我們是這個269旅，「軍中的霸凌」導致他走上絕路，上級無限壓榨我兒子，每個上級都把事情交辦給他去處理，他有做不完資料，管制不完裝備維修，開不完的會，無止盡每日集中作業和提報；而他的下級士官故意擺爛，只有我兒子擔誤下級士官休假，就要申訴他。

我兒子來這個單位，這個旅沒有任何上級願意協肋他，我兒子有提過裝備維修有問題，向上級反應，上級要他自己想辦法，但一堆裝備問題，是我兒子還沒有調來之前就一直存在的問題，卻要我兒子一個人承擔，我兒子甚至自掏腰包買軍中的維修物品，是他哥哥陪他一起去買的，這樣合理嗎？

「他跟上級反應過很多次」，但「他竟然連求救的聲音都被視漠視」，沒有人願意伸出援手．．．．
換來的的結果就是被上級督導再督導，上級更當著上級和下級眾人的面前辱罵和用各種懲處讓他不斷被檢討，罵他是「菜排」、是「廢物」、「誰叫你要選軍官，當軍官就要犧牲」、說他有問題，把困難的任務全怪在他身上，怪他沒有分配好，但卻沒有分配資源給我兒子，甚至再用軍中「連坐法」給我兒子壓力，更造成同事間對我兒子的怨懟和壓力，一對多的情況下，軍中要求他24小時無限工作，在這樣高壓的工作環境，難以負荷的工作量，不管我兒子要犧牲他的睡覺、休息、吃飯、洗澡和休假等時間，來完成他們要交辦的事項。
而與會的人都知道狀況，也聽到上級如何辱罵，「他跟上級反應過很多次」，但我不得不再重申一次「他竟然連求救的聲音都被視漠視」，沒有人願意伸出援手．．．．

因為一定是這些原因，造成我兒子長期每日活在恐嚇與巨大壓力中，不敢休息，長期下來身心俱疲的原因，想離職還要賠款，沒有人願意拉我兒子一把，才會導致他走向上吊自這條路，同樣身為軍人的旅部，怎可以把人逼成這樣？

軍人不像受勞基法保障，軍官的人權在哪裡？

4/14，也是我兒子上吊的前二天，我兒子傳LINE告訴我，他又被長官刁了，很煩，他想要提不適任驗退，我打電話問他跟他聊天，如果真的不行就退，我兒子怕我擔心，跟我說先不要擔心，沒想到才一天半的時間，４4/16，軍中竟然打來說我兒子「上吊自殺」了，趕到軍中看到他冰冷的遺體，他脖子上很深深的吊痕，傷痕有多深我的心就有多痛，旅上的上級長官竟然說「不知道怎麼會發生這樣的事？」、「表示遺撼」他是一個很優秀的軍官，真的覺得很諷刺，他們竟然說不知道，他們明明都知道，一條年輕生命就斷送在你們軍中，軍中除了隱瞞，還是隱瞞，到底什麼才是真相？
4/14～，4/16短短一天半的時間，除了只有知道我兒子，長期在軍中每日活在恐嚇與巨大壓力下的這個原因外，到底還有什麼樣原因？讓他在這短短一天半的時間，絶望的放棄生命，選擇慘烈的上吊自殺方式，來結束自己的生命？

到現在第四天了，國防部，都沒有人告訴我真相？沒有人給我兒子一個公道？我和我先生就他ㄧ個兒子，他的人生，誰還給我的孩子．．．．

請蔡總統徹查此事，深入了解，269旅這個軍營的問題，為什麼短短半年發生三起自殺案件（一個是引火自焚、ㄧ個是在家自殺、ㄧ個是我兒子上吊自殺）？這絶對不是個案！

請給我兒子一個真相？還給我兒子一個公道？不要再有像我兒子這樣年輕的生命消失，不要讓我兒子的犧牲，換來的只是隱瞞、官官相護。

ET快訊
台中再公布3確診海軍「4處足跡」　一中商圈「2超商1賣場」入
磐石艦確診官兵趴趴走隱匿足跡！台南8地點疫調只報1個..衝旅
染疫官兵「女友」狂被cue、開房全被爆　陳時中忍不住回應了
磐石艦71人就醫「一夜暴增成148人」　陳時中回應了！
被質疑沒一級開設　陳時中 : 「傷心啦」不是每單位都討厭我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

泰男逾期居留交通違規被抓包　辯「疫情影響返泰時間」

離婚後「11年付1760萬」給前妻　他快退休慘喊窮～法官不領情

中尉獨子269旅輕生...母流淚寫下「2094字陳情信」！舅舅痛哭下跪：拜託大家

桃園男帶小三回家「激情滾床」！還罵妻「騷貨」　她心碎訴離判准

不爽被甩！他傳訊息跩嗆「跟你老婆一天大戰4次」…枕頭悶壓人妻狠喊：讓妳死

銅鑼灣書店開幕前遭潑紅漆！林榮基提告恐嚇等5罪　對台灣警察比讚

正妹「火辣在線」攬客！網路簽賭站被抄　女首腦怨：賽事停擺業績掉8成

與男友相戀長輩 Say No　妙齡女飲藥輕生！警到場發現狗狂吠

鐵鍋砸頭、螺絲起子刺掌！「殺貓閻王」不只1人　19歲醫專生領養幼崽供虐待

酒吧開幕慘遇新冠疫情！黑幫帶30小弟霸位強索每月3萬保護費...警怒了

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

泰男逾期居留交通違規被抓包　辯「疫情影響返泰時間」

離婚後「11年付1760萬」給前妻　他快退休慘喊窮～法官不領情

中尉獨子269旅輕生...母流淚寫下「2094字陳情信」！舅舅痛哭下跪：拜託大家

桃園男帶小三回家「激情滾床」！還罵妻「騷貨」　她心碎訴離判准

不爽被甩！他傳訊息跩嗆「跟你老婆一天大戰4次」…枕頭悶壓人妻狠喊：讓妳死

銅鑼灣書店開幕前遭潑紅漆！林榮基提告恐嚇等5罪　對台灣警察比讚

正妹「火辣在線」攬客！網路簽賭站被抄　女首腦怨：賽事停擺業績掉8成

與男友相戀長輩 Say No　妙齡女飲藥輕生！警到場發現狗狂吠

鐵鍋砸頭、螺絲起子刺掌！「殺貓閻王」不只1人　19歲醫專生領養幼崽供虐待

酒吧開幕慘遇新冠疫情！黑幫帶30小弟霸位強索每月3萬保護費...警怒了

曾仁和暫不跟中職自行培訓　跟著國體練球維持狀態

磐石艦新增3確診「時陰時陽」！張上淳：發病和採檢時間有關聯

台3月手機市場急凍　iPhone 11 Pro跌出銷售排行十名外

泰男逾期居留交通違規被抓包　辯「疫情影響返泰時間」

30分鐘攻頂挑戰！新北秘境登山步道　東北角海景＋山城美如仙境

海軍3確診在台中！市府再公布「4處足跡」…一中商圈「2超商1賣場」都入列

離婚後「11年付1760萬」給前妻　他快退休慘喊窮～法官不領情

中職／選秀再加人　樂天桃猿與王維中、郭俊麟簽自行培訓

陳大天首執導演筒爆抄襲...「恩師」廖人帥認：有1、2個地方真的蠻像！

范少勳公開牽手朱軒洋！私下視訊傳情　曝「微濕」居家狀態

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

社會熱門新聞

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

讀國中示愛被打槍！內向高三生又告白遭拒「你死心」砍人

地主媳擁百坪金店面　竟因2萬元遭勒斃棄屍

即／台中男持刀猛刺1女脖子

獨／磐石艦1確診官兵報案　高雄8警居家隔離

陸軍中尉營區輕生　80歲阿嬤聞死訊離世

18歲女學生教室趴睡遭砍　校方回應了

LINE群約到嫩妹　他秒載到摩鐵激戰

不爽小黃違規　騎士報警卻爆衝突

觀音山驚傳火燒車　車內尋獲一焦屍

即／木柵隧道火燒車！濃黑煙狂竄…上班車流嚴重回堵

館長涉妨害名譽出庭　拒付20萬和解

更多熱門

相關新聞

工作不順父親偕女友輕生　淡水警濃煙中救出2命

工作不順父親偕女友輕生　淡水警濃煙中救出2命

「先生，你起來！我是警察、警察啦！」9日晚間10時許淡水警方接獲報案，民眾稱他的父親與女友因感情及金錢因素，極有可能一起輕生，警方透過緊急協尋定位發現位置在淡水區八里堆山區，立即駕車沿著山區展開地毯式搜尋，所幸在短時間內在山區道路旁發現該部自小客車，經緊急送醫救治，兩人均恢復意識沒有大礙，家屬對於警方的即時救援萬分感謝。

單親媽迷昏小姊弟勒斃　檢依殺人罪起訴

單親媽迷昏小姊弟勒斃　檢依殺人罪起訴

帶幼兒要輕生　少婦被彰警救回

帶幼兒要輕生　少婦被彰警救回

即／新莊人行天橋驚見男子輕生　遺書感謝家人

即／新莊人行天橋驚見男子輕生　遺書感謝家人

台東女跳海輕生勸不回　警民合力壓制救命

台東女跳海輕生勸不回　警民合力壓制救命

關鍵字：

輕生中尉

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面