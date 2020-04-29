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全球311萬人染疫21萬死！義大利成第3個「破20萬確診國家」　法國重症患者續減

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▲▼新冠肺炎,紐約,美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國官方統計確診人數全球最多，國際級大都市紐約是疫情重災區。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間29日上午5點30分，全球累計311萬219例確診、21萬6857死，破百萬確診的美國續占3分之1的「份額」。法國和義大利的新增死亡人數儘管略有起伏，皆降到400人以下。

美國累計確診101萬717例、5萬8343死，總篩檢人數已經來到579萬5728人。總統川普表示，隨著時間發展，美國的篩檢能量迅速增強，川普政府所提出的「解封藍圖」和「解封概述」，也為各州提供逐步開放的政策指引。

川普對各州漸漸回歸正常生活有信心，也表示將在28日稍晚簽署行政命令，動用《國防生產法》讓肉品加工廠持續運轉，確保全美肉品供應。不過他還面對許多問題，包括先前動用的中小企業紓困方案，傳出資金幾乎都被大財團搶先奪去，導致本該受益脫困的老百姓小老闆們，仍然身陷財務泥濘。

▲▼ 新冠肺炎,義大利,口罩。（圖／路透）

▲義大利度過疫情高峰，確診病患及死亡人數相對少許多。（圖／路透）

義大利成為美國和西班牙之後，第三個確診突破20萬例的國家，累計20萬1505人染疫、2萬7359死。事實上，義大利疫情正在逐漸放緩，過去24小時新增2091例確診、382例死亡，較前一日的1739例確診高，死亡人數也是25日以來新高，但總體而言仍遠低於疫情高峰時期。

法國方面，過去24小時通報367例死亡病例，新增1520確診病例，累計16萬9052人染疫，2萬3694人死亡。值得注意的是，重症加護病房患者持續減少，單日通報減少221人。

西班牙23萬2128例確診、2萬3822死；英國16萬2350例確診、2萬1745死；德國15萬9431例確診、6280死；土耳其11萬4653例確診、2992死；俄羅斯9萬3558確診、867死；伊朗9萬2584例確診、5877死。

中國方面，累計確診停滯在8萬3938例，共4637死。鍾南山在美國確診破百萬之際出面表示，美國染疫人數是中國的十倍之多，中國應嚴防境外輸入。不過相較於美國579萬5728位篩檢總人數，中國的篩檢人數不明。

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