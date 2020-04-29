「12萬人捐口罩」名單曝光！　捐款數量讓人傻眼：是在哈囉？

▲中央流行疫情指揮中心27日發起「護台灣、助世界」的捐口罩活動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球目前累計超過302萬例確診，中央流行疫情指揮中心27日發起「護台灣、助世界」的捐口罩活動，當天晚間就湧入12萬人響應。不過在官方口罩響應人道援助援助明細清單中，就被網友發現不少人竟是「捐0片」引發熱議。

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指揮中心27日推出「護台灣、助世界」活動，民眾可透過健保行動快易通APP，將自己的口罩配額捐贈到國外，指揮官陳時中昨（28日）於例行記者會中，表示才呼籲民眾行有餘力能捐口罩救世界，沒想到半天不到就有12萬人響應。

對此，就有一名鄉名在PTT八卦版上發文，指出透過「健康保險資料開放服務」網站得知，27日便有逾12萬人響應捐出破100萬片口罩，相當於平均一人捐出8.7片。

貼文曝光後，引發網友熱議，不過就有眼尖網友在官方提供的捐贈名單中，發現儘管不少人捐出21片，但仍有部分民眾捐贈數量為「0片」，網友直呼「0片是幹嘛的啦」「一堆0片的，根本沒在看說明就在按」「0片也太好笑哈哈哈哈」。



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