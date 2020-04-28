獨／上海7種行動支付場域實測：連菜市場買菜也能用

▲上海行動支付實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／上海報導

目前中國大陸行動支付已經相當普及，記者在上海生活幾乎不用帶錢包出門，只需要一支手機，不管搭地鐵、吃飯都不需使用實體鈔票。在新冠疫情（COVID-19）發生期間，更可以說直接達到真正「零接觸點餐、付款」，使用的平台就是微信支付跟支付寶。此次特別測試了幾個應用場景，提供給讀者參考。

應用場域1：租用自行車

在大陸生活，騎乘自行車是比較方便的，因此在上海，類似台灣Ubike的單車租賃系統已經相當的成熟，這次特別使用手機打開《哈囉單車》app，完成支付、租還車，過程中只要綁定手機、掃描QR Code就可以完成。

應用場域2：搭乘地鐵

在手機、或者智慧表綁定「上海交通卡」，出入地鐵站不管是手機還是智慧表都可以快速通行，不僅省時，支付起來也很安全。

應用場域3：買搖搖

這次實際測試前往一點點飲料店買飲料，就跟麥當勞、KFC一樣，掃描QR Code就可以點餐、支付跟取餐，過程中不用接觸門市人員就可以完成點餐跟付款，類似的作法，台灣有「街口支付」可以使用。

應用場域4：電商購物

實測在天貓購買商品，2天之內商品就已經被放在社區便利郵箱當中，類似的作法，台灣的「i郵便」，過程中也是直接透過行動支付完成，達到零接觸之餘，還可以申請發票。

應用場域5：菜市場買菜

記者實際前往菜市場買菜，同樣可以掃描QR Code買菜，但是過程中還是會有人接觸，回到家可能要洗一下。

應用場域6：打車

這部分就不用介紹了，不管是國內還是國外，打開app叫車這套系統已經發展非常完善，以上海市區來說，實際在路邊打開App等待時間不超過2分鐘，即使是尖峰時間也很好叫車，而且上下車過程中也同樣達到零接觸付款。

應用場域7：便利商店

在便利商店購物也是每個人每天的日常，記者前往便利商店購物到付款，過程中只要掃描QR Code就可以支付完成，換句話說，購物過程也實現零接觸，不過商品上架還是需要仰賴人工，這點需要注意。

除了上述場景之外，在大陸繳交電話費、瓦斯費、電費也都可以實現手機線上付款，就算忘了交或者過期，手機也會有簡訊提醒，只要打開手機補交就好。換句話說，幾乎日常食衣住行娛樂都可以實現線上支付，不過部分仍然需要仰賴人工上架的部分，就無法真正落實零接觸。

從資策會產業情報研究所（MIC）的《行動支付消費者調查》報告當中可以看到，2019下半年，台灣行動支付用戶只有六成，行動支付前三大平台依序為Line Pay、街口支付與Apple Pay。針對前五大使用場域，依序為「超商」、「量販店」、「超級市場」、「連鎖餐飲」與「網路商店」。

然而從中國銀聯釋出的使用調查報告可以看到，2019年中國大陸行動支付用戶每天的使用頻率已經超過3次，其中交通場域還是行動支付最活躍的場域，這是因為全中國32個城市的地鐵、逾1600個公交都開放銀聯行動支付，並且有超過1萬家停車場開通銀聯支付。然而從中國銀聯釋出的調查結果發現以下四種使用狀況：

一、行動支付使用持續活躍，平均使用頻率與消費金額雙增長；

二、行動支付已成為普惠金融重要載體；

三、虹膜辨識、臉部辨識等新型身份認證技術與傳統密碼驗證方式提升支付安全；

四、民眾使用安全意識有所提升，發生卡片損失人群佔比下降。

即便如此，仍然提醒行動用戶在更換手機後，記得解綁銀行卡或刪除存留的敏感信息，並且記得要刪除帶支付功能APP，同時要解除銀行卡綁定，切忌在非法貸款、外匯、期貨等平台洩露銀行卡號、驗證碼等個人敏感信息，因為這些都是會導致消費者發生損失的重要因素。