　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太陽花攻佔政院改判有罪　林飛帆：令人遺憾也難以贊同

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨副秘書長林飛帆，也到場關切判決結果。（圖／記者吳銘峯攝）

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者吳銘峯攝）

記者蔡文鈴／台北報導

太陽花學運攻占行政院案28日二審宣判逆轉，學運領袖魏揚等6人從一審無罪改犯煽惑他人犯罪之罪，分別判刑2到4月，均可易科罰金，全案仍可上訴。對此，當年為太陽花學運領袖，現任民進黨副秘書長林飛帆在臉書發文表示，「這是一個令人遺憾也難以贊同的判決結果！」

林飛帆表示，2014年的318運動和323佔領行政院事件都是整個「反服貿運動」的一部分。因為當時台灣公民社會的努力，才能讓台灣免於過去國民黨過度傾中而導致的嚴重後果。這些，放在六年後的今日回想起來，「我依舊認為是正確的，也是當時挽救台灣民主不得不的選擇。」

林飛帆說，三一八案最終被地院與高院分別依「公民不服從」和「言論自由」判決無罪，而對323行政院案，「我認為也應以同樣的標準檢視」，但卻被以「煽惑罪」等威權時期遺留下的不合民主社會常理的法律，作為判決有罪的依據，「我認為這樣的法律也是時候應該被檢討和修正。」

林飛帆強調，作為這個運動的參與者，希望大家能夠記得這場運動裡還有許許多多沒有被看見的人，是他們共同的努力，台灣才能免於馬政府將台灣鎖進一個中國的泥淖，讓今天的我們尚且能享有自由和民主的生活。

ET快訊
假冒港首富李嘉誠詐萬片口罩！　黃琪早上淚灑法庭晚上被拘提
快訊／鹽酸溶屍再埋水泥桶滅證6年！高雄男女雙煞裁定羈押禁見
日版PTT狂讚「連15天0本土」！留言卻嫌台灣：超商OO很臭
錢櫃最慘926包廂「生死瞬間對話」曝　受困者狂傳訊求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／酸柯P分心黨務…羅智強反擊桃園火災　鄭文燦：防疫不用口水戰

新冠疫情衝擊業績少25億　「楊家將」成救世主！軍系入主金酒公司總經理

太陽花攻佔政院改判有罪　林飛帆：令人遺憾也難以贊同

侯友宜「超前部署」不只防疫也要防汛　拚市政衝鶯歌視察防災整備

稽查錢櫃懷疑施工為何不直接問？　黃珊珊：業者可以欺騙他們

北市府坦承聯合稽查「紙本」拖4天... 電腦紀錄打出來只到3/30

黃偉哲槓上中央狂轟「1968APP」　唐鳳：就事論事循序調整

3次安檢查嘸施工挨批卸責　柯文哲：犯法的人自己要負責任

16天0本土案例何時振興？龔明鑫喊「時中回答」：我們會準備好！

黃偉哲批交通部警示「阿飄比人多」 侯友宜：掌控人潮是市長責任

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

影／酸柯P分心黨務…羅智強反擊桃園火災　鄭文燦：防疫不用口水戰

新冠疫情衝擊業績少25億　「楊家將」成救世主！軍系入主金酒公司總經理

太陽花攻佔政院改判有罪　林飛帆：令人遺憾也難以贊同

侯友宜「超前部署」不只防疫也要防汛　拚市政衝鶯歌視察防災整備

稽查錢櫃懷疑施工為何不直接問？　黃珊珊：業者可以欺騙他們

北市府坦承聯合稽查「紙本」拖4天... 電腦紀錄打出來只到3/30

黃偉哲槓上中央狂轟「1968APP」　唐鳳：就事論事循序調整

3次安檢查嘸施工挨批卸責　柯文哲：犯法的人自己要負責任

16天0本土案例何時振興？龔明鑫喊「時中回答」：我們會準備好！

黃偉哲批交通部警示「阿飄比人多」 侯友宜：掌控人潮是市長責任

體重達人生顛峰！嚴藝文3餐全靠「Uber Eats」：我連桶仔雞都叫過

錢櫃火災5死！彰化擴大稽查消防安檢　1家KTV廣播故障限期改善　

SBL冠軍賽／郭昭男奇兵守住裕隆命脈　周俊三：他限制住蔣淯安

台灣多日沒有本土確診是騙人？　台中中山醫院謝宗學：真的沒有

獨／上海7種行動支付場域實測：連菜市場買菜也能用

2020新錶／美國總統福特戴過的Hamilton電子錶復刻　依然很炫！

SBL冠軍賽／蔣淯安遭奇兵壓制　第6場決一死戰

范冰冰、高雲翔都出事！　《巴清傳》76集「全部重拍」仍卡關…現況曝光

中職／李宗賢等了4局中外野終於有球了　安打球還漏掉

提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

政治熱門新聞

劉志斌自主管理意外曝光　「她」發函國安局惹火總統府

即／北市4錢櫃安檢未過！晚間被勒令停業

金正恩若突然離世　退役少將：台灣會有麻煩

快訊／陳時中與美衛福部長對話30分鐘：挺台參與世衛

北市僅4個人潮熱點　柯：有確診才設立

錢櫃3分店　北市府各重罰12萬

破五成民眾同意罷韓　江啟臣一句話回應

陳時中指防疫6月底才能放鬆　他：解除社交距離

柯文哲愛將董德堉爆不倫戀　蔡壁如：兩人目前都單身

陳時中熱線美方　他：展現「台灣能幫忙」

康定、岳飛、空陸軍5個案篩檢結果出爐

柯文哲愛將董德堉幽會被拍　凌婉真：單身在交往

陳時中：國內疫情有可能在6月底前告一段落

台荷關係重大進展　辦事處正名「荷蘭在台辦事處」

更多熱門

相關新聞

賴品妤批江宜樺：這種正義廉價程度　像用過衛生紙

賴品妤批江宜樺：這種正義廉價程度　像用過衛生紙

對於太陽花學運佔領行政院二審逆轉，前行政院長江宜樺表示，「正義經常遲來，但不會不來」。民進黨立委賴品妤受訪時痛批，這種正義廉價程度，堪比用過的衛生紙。

行政院評太陽花二審改判：政治事件不能單純以法律看待

行政院評太陽花二審改判：政治事件不能單純以法律看待

太陽花占領政院二審逆轉　江宜樺：正義經常遲來

太陽花占領政院二審逆轉　江宜樺：正義經常遲來

323攻佔行政院有罪　高院判決理由

323攻佔行政院有罪　高院判決理由

攻佔行政院改判有罪　當事人痛批司法

攻佔行政院改判有罪　當事人痛批司法

關鍵字：

林飛帆太陽花

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

黃包包哽咽道歉閃亮亮家人！

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面