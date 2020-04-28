太陽花攻佔政院改判有罪　林飛帆：令人遺憾也難以贊同

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者吳銘峯攝）



記者蔡文鈴／台北報導

太陽花學運攻占行政院案28日二審宣判逆轉，學運領袖魏揚等6人從一審無罪改犯煽惑他人犯罪之罪，分別判刑2到4月，均可易科罰金，全案仍可上訴。對此，當年為太陽花學運領袖，現任民進黨副秘書長林飛帆在臉書發文表示，「這是一個令人遺憾也難以贊同的判決結果！」

林飛帆表示，2014年的318運動和323佔領行政院事件都是整個「反服貿運動」的一部分。因為當時台灣公民社會的努力，才能讓台灣免於過去國民黨過度傾中而導致的嚴重後果。這些，放在六年後的今日回想起來，「我依舊認為是正確的，也是當時挽救台灣民主不得不的選擇。」

林飛帆說，三一八案最終被地院與高院分別依「公民不服從」和「言論自由」判決無罪，而對323行政院案，「我認為也應以同樣的標準檢視」，但卻被以「煽惑罪」等威權時期遺留下的不合民主社會常理的法律，作為判決有罪的依據，「我認為這樣的法律也是時候應該被檢討和修正。」

林飛帆強調，作為這個運動的參與者，希望大家能夠記得這場運動裡還有許許多多沒有被看見的人，是他們共同的努力，台灣才能免於馬政府將台灣鎖進一個中國的泥淖，讓今天的我們尚且能享有自由和民主的生活。