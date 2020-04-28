賴品妤批江宜樺：這種正義廉價的程度　堪比用過的衛生紙

▲賴品妤談太陽花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

對於太陽花學運佔領行政院二審逆轉，前行政院長江宜樺表示，「正義經常遲來，但不會不來」。民進黨立委賴品妤受訪時痛批，這種正義廉價程度，堪比用過的衛生紙。

2014年太陽花學運期間，有抗議民眾3月23日晚間突襲行政院，警方進行暴力驅逐，引發流血衝突。當時偵辦的台北地檢署起訴學運領袖林飛帆、陳為廷、前立委黃國昌等132名被告。政權移轉後，民進黨撤回對大部分被告的告訴，但非告訴乃論罪的妨害公務、毀損公物等罪被告，無法撤回，由法院進行審判。

太陽花學運攻佔行政院案在今天二審宣判大逆轉，學運領袖魏揚等6人從一審無罪改犯煽惑他人犯罪之罪，分別判刑2到4月，均可易科罰金，全案仍可上訴。時任行政院長的江宜樺也透過臉書表示，「正義經常遲來，但不會不來」。

對於江宜樺的說法，曾參與太陽花運動的立委賴品妤28日中午受訪時痛批，江宜樺從來就是一個不敢面對323事件的人，在法庭上的說法與媒體講的說法都不一樣，「一下說學生是暴徒，鎮壓是合理的，一下又說他那天在睡覺」。

賴品妤提到，看到參與運動的人從一審到二審變有罪，她感到非常的遺憾，不管怎麼說，當年大家一起參加運動都是同伴，未來大家如果有任何決定，她也都會全力支持配合與協助，且全案還可以在上訴，結果還是未知數。

隨後，賴品妤也在個人臉書表示，江宜樺的正義就是說法一變再變，開庭宣稱在睡覺，「這種正義廉價的程度，堪比廁所垃圾桶裡用過的衛生紙」。