太陽花占領政院二審逆轉　江宜樺：正義經常遲來

▲前行政院長江宜樺。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

太陽花學運攻占行政院案28日二審宣判逆轉，學運領袖魏揚等6人從一審無罪改犯煽惑他人犯罪之罪，分別判刑2到4月，均可易科罰金，全案仍可上訴。對此，時任行政院長江宜樺於臉書表示「正義經常遲來，但不會不來」。

2014年學運期間有抗議民眾在3月23日晚間突襲行政院，警方之後進行暴力驅逐，引發流血衝突。當時偵辦的台北地檢署起訴學運領袖林飛帆、陳為廷、前立委黃國昌等132名被告。而政權移轉後，民進黨撤回對大部分被告的告訴，但非告訴乃論罪的妨害公務、毀損公物等罪被告，無法撤回，由法院進行審判。

台北地檢署於2015年2月10日偵結反服貿抗爭（太陽花學運）衍生3案，其中323攻占行政院部分，台北地方法院一審判魏揚等人無罪，另陳建斌等11人觸犯妨害公務等罪遭判刑，檢方及被告分別上訴，高院受理開庭。高等法院28日二審宣判，增加魏揚等6人改犯煽惑他人犯罪之罪，分別判刑2到4月，均可易科罰金，全案仍可上訴。

對此，江宜樺表示，當時太陽花群衆攻佔行政院，揚言要癱瘓政府，以油壓剪及鐵撬破壞拒馬、以人數優勢衝倒警察、以暴力拆毀行政院大樓門窗，任意搜刮辦公室內物品，大肆破壞院內設施，然後以「公民不服從」爲藉口，聲稱所有犯罪行爲皆爲「正當的和平示威」；2016年民進黨上台之後，蔡政府立即撤回所有對太陽花犯行的訴訟，以回報太陽花領導份子對民進黨贏得大選的功勞，「同時，太陽花群衆則對馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寧等提告，說我們『預謀殺人』、『殺人未遂』，至今6年，訴訟仍無止無盡地在進行」。

「323攻佔行政院不是『和平示威』，太陽花運動更不是『公民不服從』」。江宜樺認為，太陽花群衆總是選擇性強調自己只是坐在地上「和平」呼口號，就被警方強制驅離，但他們不回答如何持鐵器破壞行政院的阻絕設施，如何暴力推擠負責保衛行政院的警察，如何拆毀幾百公斤重的行政院大門，甚至在驅離過程中如何將執行公務的警察「蓋布袋」。

江宜樺指出，上述民眾被檢察官及法院指出這些犯行而無法否認時，就擡出「公民不服從」的偉大口號，聲稱政府專制、戒嚴、不義，所以所有違法行爲皆爲「抗暴義行」。但是，政治理論中的「公民不服從」（civil disobedience）是指人民以「文明、非暴力」的方式，對已經「別無其他方式表達反對」的法律或政策，公開做出某些「違反法律」的行為以表達抗議，並且「願意接受違法行為的法律後果」。然而太陽花攻佔行政院的所作所爲跟前述標準無一符合。

江宜樺列舉太陽花群眾運動不是「公民不服從」的原因，（一）他們以暴力方式攻擊警察、霸佔國會，並攻佔行政院，而不是在街頭靜坐示威；（二）他們在運動中誣稱政府專制戒嚴，除了反對服貿協議，還要求重新制憲或修憲，不承認現行憲法及政府依法治理的正當性；（三）他們糾眾示威、鼓動群衆、侵入公署、破壞公物之後，卻不承認犯法行為，也不願意承擔法律後果。

江宜樺表示，如果太陽花算公民不服從，那所有非法暴行都可以自稱公民不服從。在群衆運動期間，這一切都沒有辦法好好討論，只有在運動激情過後，才有可能在法庭之中慢慢地釐清，冷靜地論辯。「自古以來，正義經常遲到，但希望不是不來」。