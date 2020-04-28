黃偉哲槓上中央狂轟1968APP　林佳龍：我是台南女婿，對台南只有鄉愁

▲台南市長黃偉哲請人實測1968 APP，結果好幾個根本不會有人潮的地點，APP竟顯示「人潮略多」，黃偉哲直指APP根本失準。（圖／記者林悅翻攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部因應51連假列出234個人潮聚集熱點，台南佔27個為全國最多，引起台南市長黃偉哲強烈不滿，28日凌晨請人針對交通部所推的「1968 APP升級版」進行實測，怒批好幾個根本不會有人潮的地點，APP竟顯示「人潮略多」，其中更包括新竹動物園，黃偉哲痛批是「動物多，還是阿飄多？」。對此，交通部長林佳龍也做出回應。

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台南市長黃偉哲指出，28日凌晨1時左右，請人實際測試1968APP，結果明顯有瑕疵，發現包括南投竹山商圈、三峽文化商圈、鶯歌南雅路夜市、桃園大湳公有零售市場，以及新竹市立動物園等地都顯示「人潮略多」，黃偉哲直批：「半夜1時動物園人潮略多？！是人多、動物多，還是阿飄多！」；就連沒有營業台南市同安夜市也是人潮略多！

黃偉哲說，這很明顯APP呈現失準很多！軟體明顯有瑕疵，景點選擇也不客觀， 若以這樣的標準來看，百萬進站人數的台北捷運，也應該被列為警示點。交通部觀光局需要更正視這些既有的錯誤訊息，避免中央疫情指揮中心發布細胞簡訊時，不但造成資源浪費，更添加後續紓困作業的負擔。

針對黃偉哲狂轟中央跟地方有仇一事，林佳龍也發文回應，「我是台南女婿，對台南只有鄉愁」，他也當過地方首長，能理解地方上的擔憂。

林佳龍說，疫情指揮中心與交通部委託中華電信根據過去熱門景點資料，在1968APP新增景點人潮示警，目的是希望公開資訊，能夠讓民眾理解警示與因應，畢竟做好防疫是復甦最重要的前提。

▲高速公路1968 APP新增人潮警示功能。（圖／記者邱倢芯攝）

林佳龍表示，他一直強調「防疫要做、生活要過」，經過與業者座談，我們了解細胞簡訊可能造成民眾恐慌，對業者衝擊非常大。在考量揭露人數、同時保障隱私的前提下，指揮中心決定採用中華電信基地台推論各景點的人潮，台南各地景點一直都深受國人喜愛，也是熱點較多的原因之一。

不過上線之後，也注意到有些不合理的警示，林佳龍說，交通部樂意擔任指揮中心與各界的橋樑，找出原因，讓APP的服務更符合民眾需求。

▲針對人潮警示不合理之處，林佳龍指示交通部協助找出原因。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

林佳龍表示，交通部觀光局的角色，原本就是促進觀光，我們跟地方一樣急切盼望復甦，示警不是要阻止大家到任何特定地點，而是要讓大家做更充足的防疫準備、更放心，可以選擇適合的時間到適合的地方走走。

「做好防疫是復甦最重要的前提，把台灣守住是全民共識」，林佳龍說，中央會與地方會在防疫後，也共同為觀光復甦努力，一起加油！