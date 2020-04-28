蔡英文：無論疫情在哪階段　政府全力協助遇到困難的人

▲蔡英文28日視察精呈科技股份有限公司時致辭。（圖／翻攝總統府Flickr）

記者蘇晏男／台中報導

新冠肺炎衝擊國內勞工生計，總統蔡英文28日南下台中市神岡區精呈科技股份有限公司，訪視勞動部「充電再出發訓練計畫」，她致詞時強調，不論在紓困期、振興期或發展期，政府都會全力協助企業、勞工與自營業工作者。

蔡英文盛讚，精呈科技是世界知名的線切割機及放電加工機大廠，實地來看真是「名不虛傳」，完全展現出台灣中小企業彈性、靈活的精神，這種不斷獲得國家級獎項的公司，在創新方面實力也非常堅強。

蔡英文指出，這波疫情台灣防疫能力受到國際肯定，確診康復率領先全球，但未來還有紓困跟振興等更大的挑戰，政府都將傾全力協助國人健康或整體經濟恢復元氣。

▲蔡英文28日視察精呈科技股份有限公司。（圖／翻攝總統府Flickr）

蔡英文強調，不管是紓困期、經濟振興期、發展期，政府都會全力支持企業 ，跟企業站在一起 ，目前也積極以各式各樣方式尋找需要政府協助的企業、勞工或自營作業者，希望這時期遇到困難的人能夠有政府協助。

在現金補助方案上，蔡英文透露，目前已經有141萬人取得政府現今補助，企業貸款持續則增加中，未來會有有千億以上的規模，而個人貸款數字也在持續攀升。無論是大企業、小企業或每一層級的個人，政府都會盡力提供需求

。

蔡英文致辭最後還表示，希望疫情結束後，台灣產業能量可以更強大、更充沛，過幾天就是勞動節，「雖然疫情還沒過，但只要我們都做好準備，就可以在疫情過後，再一次全力出擊，而且會有亮眼表現」。