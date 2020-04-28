防疫津貼平分、護病比1：5才能申報！醫師工會疾管署抗議：比SARS時期還差

▲臺北市醫師職業工會和臺大醫院企業工會到疾管署大門口抗議。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎累計429例，患者都仰賴第一線醫護人員照顧，臺北市醫師職業工會和臺大醫院企業工會今（28）日到疾管署大門口抗議「防疫津貼縮水、比SARS時期還差」，在衛福部新政策下，專責病房主治醫師不僅沒有得到獎勵，收入還會減少。而護理師方面，則要求照顧每五名患者才能申報一班的津貼，工會認為根本枉顧照護品質。

衛福部長、中央疫情指揮中心總指揮陳時中曾於媒體上表示，為了慰勉防疫人員的辛勞，將比照SARS時期，醫師每日一萬元津貼、護理師每班一萬元津貼；但根據衛福部4/24所公布的獎勵措施令醫療人員大失所望。

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工會指出，SARS時期每位投入治療的醫師皆能領取每日一萬元， 護理師每人每班能領取五千元，在本次武漢肺炎的防疫中卻僅能「多人共分」。

▲醫師工會比較SARS時期和新冠肺炎時期的防疫津貼。（圖／醫師工會提供）

臺北市醫師職業工會常務理事、專責病房照料的胸腔科醫師何建輝表示，自己所在醫院嚴格執行分艙分流，專責照顧的胸腔科、感染科醫師都必須減少門診，犧牲門診收入以投入專責病房照顧，但在衛福部的新政策下，專責病房主治醫師不僅沒有得到獎勵，收入還會減少。

且因為目前政策未將夜間值班醫師、住院醫師、專科護理師等照護重要人力分開計算，何建輝預估，每日能領到的錢可能不到1000元，算起來時薪比最低工資還低。何建輝也質疑「難道政府認為榮譽感就能吃飽？」

▲工會抗議，新政策要求每五名患者才能申報一班的津貼，是枉顧照護品質。（圖／醫師工會提供）

臺大醫院企業工會理事、專責病房護理師白紹煒則提到，目前醫院為了減少護理人員負擔， 以1:2的護病比照顧確診患者，而如今政策卻要求每五名患者才能申報一班的津貼，不僅比先前SARS時期的獎勵還少，更變相鼓勵醫療機構，以最低人力標準安排照護作業，這根本是枉顧照護品質。

工會秘書長廖郁雯強調，工會早在先前就不斷呼籲政府應明訂請領標準，也應該邀請工會團體共商津貼細節，但如今醫療人員端出好的成績，卻只能領取縮水的補助。工會也向中央喊話「難道要很驕傲得向世界各國說，台灣的防疫成果是建立在醫療人員的血汗上嗎？」

▲工會認為，中央感謝醫護的政策恐淪為口號。