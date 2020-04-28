桃園機場現況曝！大廳空蕩「只航警走過」…餐廳全是員工　他看呆：好詭異

▲本來今年春節期間，機場還排滿出入境人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，桃園機場出入境旅客人數銳減。一名男網友日前在臉書《爆廢公社二館》貼出2段影片，曝光桃園機場現在的樣子，只見機場裡一個旅客都沒有，原PO忍不住直呼「好詭異！」「真的連一個拖『行李箱』的旅客都看不到。」空蕩畫面就像電影或電玩會有的場景，瀰漫著一股詭譎氣氛。

這位男網友在27日的中午12點46分貼出影片，文中表示，「好詭異！桃園機場一個旅客都沒有！」機場裡除了保全、警察、清潔員、店員之外，一個拉行李箱的旅客都看不到，在餐廳用餐的也都是機場工作人員。原PO直嘆，機場各種免稅店、商店仍維持營運，但完全沒有客人上門，「因為防疫，讓經濟活動完全停止，這樣的日子還要繼續多久？」

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▲疫情影響，現在機場一片空蕩。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看看原PO貼出的影片，只見他從左至右地拍下整個大廳，明明是應該擠滿旅客的時間點，入鏡卻只有航警、打掃人員；另一段從右至左拍攝的畫面，也只有拖著畚箕的打掃人員走過，空曠的大廳就像是被原PO包場。

看到貼文後，一名在桃園機場上班的網友留言，先是貼出一張「空蕩蕩」的照片，接著透露現在的上班心得，「每天都當作在無人島上班。」

▲在機場上班的網友直說，自己像在無人島上班。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

其他網友也紛紛表達無奈之情，「年底之前應該都會是這樣，只希望大家都能撐下去」、「我航空業和旅行業的朋友，不是失業就是放無薪假」、「現階段這樣才是『正常』，一點也不『詭異』」、「疫情這樣誇張，如果還人多才詭異吧」、「松山也是阿，營業如打烊」、「總比地上都屍袋好。」

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