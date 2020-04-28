「強化台灣意象辨識度」　華航、護照更名案進入朝野協商

▲立法院會針對護照、華航更名案進行討論 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國內近日掀起護照、華航更名的討論，時力黨團與台灣基進立委陳柏惟分別提案要求改名，民進黨團也提案要求交通部應研提分期可行之華航改名計畫，但前期應以不涉及改約航權談判之飛機塗裝重新設計為主。對此，立法院會28日也進行處理，最後在朝野無異議下逕付二讀，並交付黨團協商。

針對護照更名議題，台灣基進立委陳柏惟及民進黨立委王定宇、林俊憲、林宜瑾等15人提案，要求「應立即發行更改我國護照封面及個人資料頁國名為『台灣TAIWAN』的新版護照，以提供民眾選擇使用原版或新版護照。」

民進黨團提出修正動議：「行政部門應就如何進一步提升我國護照之『台灣』、『TAIWAN』辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全。」

對於華航正名，時代力量黨團提案內容要求，交通部應規畫短中長期的華航正名計畫。而民進黨團提出的版本為，交通部應積極研提強化華航之國際識別等相關政策，以避免與中國航空混淆之短中長期措施。

民進黨團主張的論點主要有二，第一，華航於國際上被誤認為是中國籍航空，造成國際形象混淆，交通部應以確保台灣2300萬人民最佳利益為前提，強化華航台灣意象之國際辨識性。

第二，交通部應研提分期可行之華航改名計畫。前期應以不涉及改約航權談判之飛機塗裝重新設計為主，如加強TAIWAN或台灣意象設計等方式，由交通部邀集相關單位研議更改華航英文譯名及華航改名的各項可行方案與配套措施。

對於朝野黨團的提案，立法院會28日進行處理，最後在朝野無異議下逕付二讀，並交付黨團協商。