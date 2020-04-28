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快訊／太陽花323突襲行政院二審宣判　魏揚改判有罪

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太陽花學運攻占行政院的告訴乃論在4月10日下午2點30分宣判，許多人因為妨礙公務被判處3至5個月。（圖／記者柳名耕攝）

 ▲太陽花學運攻佔行政院案，一審時有不少人遭判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運期間，抗議民眾在6年前的3月23日晚間突襲行政院，之後警方強制驅離民眾，爆發濺血事件，有11名被告因此一審遭判有罪。案件上訴二審，高等法院歷經2年半審理後，27日二審宣判，增加魏揚等6人改犯煽惑他人犯罪之罪，分別判刑2到4月，均可易科罰金。其餘駁回。有罪的變成17人，無罪4人。

2014年學運於3月18日佔領立法院開始，群眾並於3月23日突襲行政院，由於當時群眾占領行政院後，警方之後進行暴力驅逐，造成40餘位民眾濺血。當時偵辦的台北地檢署一口氣起訴當時的學運領袖林飛帆、陳為廷、前立委黃國昌等132名被告。而政權移轉後，民進黨撤回對大部分被告的告訴，但非告訴乃論罪的妨害公務、毀損公物等罪被告，無法撤回，由法院進行審判。

其中323突襲行政院案部分，一審台北地院2017年4月間判決11名被告有罪，其中3人犯「毀損公物罪」，8人犯下「妨害公務罪」，分別處3到5個月的刑期，均可易科罰金。案件上訴第二審。

二審高院2017年9月間首度開庭審理，當時陳為廷到場聲援，並強調這批有罪的被告，僅是「為大家推開拒馬、剪開蛇籠」，「為大家擋住警察、可能與警察有些許的碰撞行為」，陳為廷批評，這樣的有罪，毫無道理。而審判長陳筱珮審理期間，多次詢問當事人「權力分立」？什麼是「最後手段」？之類的問題。因此律師團認為審判長心證偏頗，聲請法官迴避。由於聲請法官迴避案件必須停止審理程序，當天為2017年12月25日，陳筱珮開庭時僅說：「祝福大家，聖誕快樂！」隨即結束庭訊。

律師團聲請法官迴避最後遭駁回確定，仍由陳筱珮組成的合議庭審理，全案於2019年重啟審理程序，檢方指控魏揚等人觸犯煽惑他人犯罪，請求高院改判有罪；至於魏揚則主張，當時群眾均為自發性到場，並無煽惑行為，仍請求判決無罪。

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