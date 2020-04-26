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華航印度撤僑專機5/4載143台人返台！　返台後統一集中檢疫　

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▲▼華航,波音777-300,客機,桃園機場（圖／ETtoday資料照）

▲華航。（示意圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，外交部與駐印度代表處安排下，將租用華航專機於5月4日晚間7點在新德里搭載南亞的台商與台僑返台。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前實際登記的人有143位，機上會安排適度防護，也會有座位安排，返台後也會進到集中檢疫場所檢疫。

陳宗彥表示，為協助在印度國人返國，專機一開始登記有意願搭乘的有295位，但目前有跟外交部實際登記的人數僅143位，確切登機人數仍要等到最後敲定，因為還有一些執行細節還在商討。

請繼續往下閱讀...

陳宗彥強調，從印度要搭機返國的民眾，事先會請他們做好健康狀況回報，機上也會安排適度防護，例如座位距離安排，返國後也會進到集中檢疫場所集中檢疫。

至於專機票價部分，陳宗彥說，機票價格現在還是華航和當地的台商、外管在做細節上的協議，基本上最近韓國也有一家協助國人返國的班機，價格也不是單程的價格。

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機降落。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢台商先前搭乘華航專機返台。（圖／記者林敬旻攝）

印度政府先前於3月25日宣布全境封鎖，到了4月14日再次宣告，延長封鎖到5月3日。在外交部與駐印度代表處安排下，協調租用華航專機在5月4日載運南亞的台商與台僑返台，據統計，包含印度、孟加拉等地共有200多名台灣人有搭乘意願。華航表示，全力辦理國家指派之任務，請依中央流行疫情指揮中心說明為主。

駐印度代表處也已經在蒐集國人的人數跟資料，屆時也會安排集中檢疫。先前媒體詢問華航董事長謝世謙接下來是否還會協助執行其他包機任務？他當時回應，包機隨時都可以，只要有承包人就隨時評估，可以服務國人的，一定都會去仔細評估。

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