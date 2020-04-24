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新北公車疫情紓困渡難關　交通局：懇請中央協助補助

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▲ 新北公車疫情紓困渡過難關 交通局：懇請中央協助補助。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北公車疫情紓困渡難關，交通局：懇請中央協助補助。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，市區公車運量嚴重下降，新北市政府積極全力協助業者渡過難關，包含補貼款提早全額撥付、偏遠地區路線虧損補貼提前逐月全額撥付，以及防疫期間同意減班申請等，更積極爭取中央依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」協助補助。

交通局長鍾鳴時表示，疫情爆發後市區公車亦深受衝擊，尤其以行經觀光景點路線運量下降約5成，嚴重衝擊業者營收，經統計整體運量下降約15%，粗估每月營收減少1億元。

▲ 新北公車疫情紓困渡過難關 交通局：懇請中央協助補助。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新冠肺炎疫情持續蔓延，市區公車運量嚴重下降，新北市政府積極全力協助業者渡過難關。

鍾鳴時指出，為協助公車業者渡過難關，每月增加1800萬元補貼款提早全額撥付外，偏遠地區路線虧損補貼也提前逐月全額撥付1300萬元，同時防疫期間同意38條路線減班申請，以及車廂外廣告費用每月折減300萬元和車輛延後汰換不扣減價差補貼每月每車3.5萬元，盡全力協助市區公車業者共渡難關。

交通局表示，雙北於3月初協調公車紓困措施，儘量採兩市一致作法，車輛現金補助部分，因新北市統籌分配稅款及一般性補助收入人均獲配數為六都最少，新北市為1.01萬元，臺北市則為1.98萬元。因此新北市已積極爭取中央依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」協助補助，已發函建議交通部將市區汽車客運比照國道客運納入補貼紓困範圍，依運量下降程度分級納入補貼；此外，新北市也積極向議會爭取預算提前支應補貼以利紓困。

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