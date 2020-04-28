真的有冷！24年來「最冷4月」比平均低1.38°C　氣象局說出異常偏冷原因

▲今年4月平均氣溫為23.11°C ，較氣候平均值還低1.38°C，創下24年以來最冷4月紀錄。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

24年來最冷4月！氣象局表示，今年2-3月氣溫明顯偏暖，4月則明顯偏冷，為自86年以來最冷的4月。主要原因是北邊冷空氣強度較強還有華南雲雨系統的影響，導致溫度偏低。

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氣象局今天舉行梅雨季展望記者會，氣象預報中心主任呂國臣首先回顧過去一季的氣候，春季頻繁受到鋒面、大陸冷氣團及華南雲系的影響，2月總計有4波鋒面、2波大陸冷氣團及寒流；3月總計有5波鋒面、2波大陸冷氣團；4月受華南雲系、鋒面及強烈大陸冷氣團影響，偏冷時間長。

▲今年春季天氣變化快，頻繁受到鋒面、大陸冷氣團及華南雲系影響。（圖／中央氣象局提供）

整體來說，今年2-3月氣溫明顯偏暖，不過，統計至4月26日，今年4月平均氣溫為23.11°C ，較氣候平均值還低1.38°C，創下24年以來最冷4月紀錄。

呂國臣解釋，4月偏冷原因主要是因為北邊冷空氣強度較強，造成台灣地區溫度不能明顯上升，還有華南雲雨系統影響，在雲雨覆蓋之下，也讓溫度偏低。

▲氣象局指出，梅雨季雨期發生時間，氣候上約為5月後半月至6月前半月。（圖／中央氣象局提供）

不過，5、6月進入梅雨季之後，氣象局預估各地平均氣溫以偏暖機率最大；至於雨量部分，5月各地雨量以正常至偏少機率較大，6月雨量則以接近正常機率較大，梅雨季總雨量則接近正常。