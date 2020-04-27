今年首颱醞釀！模式預測「5月初有發展」　周三起熱成夏天高溫飆30°C

▲許多預測模式顯示，周末在菲律賓東方海面上，有低壓環流逐步發展的趨勢，有機會是今年第一個颱風。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

周二雖然還受東北季風影響，但僅早晚較涼，氣象局表示，北部高溫有26-28度，中南部30-31度，周三起東北季風減弱後，各地高溫都約30度左右。不過，有模式顯示，菲律賓東邊海面雲系有機會發展成今年首個颱風，氣象局表示，現在結構還很鬆散，約要等到5月1日左右才有發展，將持續觀察。

氣象預報員李孟軒表示，未來一周大致天氣穩定，雖然明天還有東北季風影響，但僅早晚較涼，北部低溫18度，其他地區19-22度。明天北部高溫有26-28度，中南部30-31度，周三起東北季風減弱，各地溫度到周末都明顯偏高，北部高溫28-30度，中南部30-32度。

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▲未來一周天氣大致穩定，降雨減少，周三起各地高溫回升，五一連假如夏天。（圖／中央氣象局）

降雨方面，周二午後中部山區及南部要留意雨勢，周三、四則是西半部山區午後有零星短暫陣雨，五一連假期間（5/1-5/3）水氣有多一點，但主要是迎風面東半部有局部短暫雨，山區有局部陣雨，其他地區都是多雲到晴。

至於今年首個颱風是否有生成可能？氣象局表示，位於菲律賓東邊海面雲系有模式預測未來會有發展跡象，但目前結構上還很鬆散，沒有很明顯的環流，預測上要等到5月1日左右才有發展，氣象局將持續觀察。

氣象達人彭啟明指出，許多的預測模式顯示，周末在菲律賓東方海面上，有低壓環流逐步發展的趨勢，儘管不確定性仍高，現在談是否會接近台灣，尚未有立即參考的價值，但有機會是今年第一個颱風，會受到較多的關注。

彭啟明強調，這意思不是周末侵台，是在菲東海面上生成，現在說走向還太早，至少要3、4天以後或生成後才較有參考價值。