今年梅雨季開始時間出爐！氣象局曝「雨量預測」　短時強降雨頻率增加

▲氣象局表示，今年梅雨季5月雨量正常至偏少，6月接近正常。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局預測，今年梅雨季（5-6月）總雨量以接近正常的機率較大，其中5月雨量正常至偏少，6月則是接近正常。另外，回顧過去一季，今年4月明顯偏冷，創下24年來最冷4月的紀錄。

氣象局預報中心主任呂國臣指出，台灣今年2-3月氣溫明顯偏暖，4月則明顯偏冷，為自86年以來最冷的4月，距今已時隔24年；春雨方面，雨量西半部偏少，東半部接近正常。

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4月偏冷原因主要是因為北邊冷空氣強度較強，造成台灣地區溫度不能明顯上升，還有華南雲雨系統影響，在雲雨覆蓋之下，也讓溫度偏低。

▲近年梅雨季總雨量雖無明顯增加或減少，但短時強降雨事件在發生頻率及降雨量均有增加趨勢。（圖／記者李毓康攝）

至於今年梅雨季開始時間，呂國臣說進入梅雨季之後，要等到西南季風形成帶來比較多的降雨，目前資料顯示，5月降雨正常至偏少，以5月中、下旬機會比較大一點，6月則為降雨接近正常機率較大，同時最大降雨的狀況也以落在6月機率大，整體梅雨季總雨量則預估接近正常：氣溫方面，梅雨季各地平均氣溫以偏暖機率最大。

以氣候統計值來看，梅雨季平均時間大概落在5月16日~20日，每年時序變化不太一樣。根據氣象局統計，5、6月梅雨季台灣雨量資料顯示，北部通常於5月上旬開始進入雨期，中南部則普遍在5月中、下旬或更晚開始。

梅雨季常有豪雨造成災害，氣象局分析雨量資料顯示，近年梅雨季總雨量雖無明顯增加或減少，但短時強降雨事件在發生頻率及降雨量均有增加趨勢。

因應短時強降雨頻率增加，為讓民眾能即時防範，中央氣象局也增加豪雨特報新制，新增「短延時大豪雨（3小時200毫米）」，未來只要3小時累積雨量飆破200毫米，也將發布大豪雨警戒。