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今3地區有雨！「五一連假」天氣出爐　吳德榮曝颱風恐生成時間

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天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐洲（左圖）、美國（右圖）模式模擬，周六前後在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

五一連假天氣出爐！氣象專家吳德榮表示，周五至周日水氣逐日漸增，大氣不穩定度逐日提高。他也提醒，最新多國模式模擬皆顯示，周六前後在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，如果發展成颱風，與氣候平均相比已比較晚。對此，中央氣象局預報員林定宜說，還要再觀察。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（27日）東北季風稍微增強，東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，北部偶爾飄點小雨，其他地區為多雲；清晨各地低溫約19到22度，北東白天高溫約22至26度，中南部約30度以上。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，周二東北季風影響，早晚較涼，水氣比較少，各地大多多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，午後中部山區及南部地區有局部短暫陣雨。

林定宜說，周三起東北季風減弱，風向轉為東南風，氣溫回升，天氣比較溫暖，北部高溫可到28、29度以上，中南部31、32度，甚至更高；周五到周日，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區因熱力作用有局部短暫陣雨。

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今上午起水氣減少，北台灣脫離連日濕涼天氣，各地逐漸轉為晴時多雲，氣溫回升；周二至周四連三天晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚稍涼。

吳德榮表示，周五至周日水氣逐日漸增，大氣不穩定度逐日提高，天氣變化不大，白天仍偏暖微熱，午後雲量增多，山區局部短暫陣雨的機率逐日提高。

吳德榮說，最新歐洲、美國和氣象局模式模擬皆顯示，周六前後在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，如果發展成颱風，與氣候平均相比已比較晚；但現在去討論各模式所模擬的動向並不合適，因模式運算太久，不確定性已太大，最好還是再等2、3天之後更新的資料，模式對於其動向的模擬，參考價值才會逐漸提高。

對此，林定宜指出，還要再觀察，影響熱帶擾動的不確定性因素很多，沒辦法單憑一、兩個模式決定。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼吳德榮說，最新多國模式模擬皆顯示，周六前後在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象。圖為今晨東亞衛星雲圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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