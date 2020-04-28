今起飆破30度！　彭啟明曝今年第1號颱風「黃蜂」可能生成時間

▲氣象專家吳德榮說，最新多國模式模擬顯示，菲律賓東方為有利熱帶擾動發展的海面。圖為今晨東亞衛星雲圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，今天（28日）東北季風影響，水氣比27日要減少一些，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部山區及南部地區有局部熱對流陣雨。天氣風險公司總經理彭啟明說，要注意有一個低壓周末可能會在菲律賓東方海面發展起來，有機會成為今年第一號颱風。若屆時成颱，將是今年第一號颱風「黃蜂」（Vongfong，澳門提供，即黃蜂）。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今各地早晚比較涼，北部、東北部清晨低溫約18度，其他地區約19到23度；白天高溫部分，北東約26到29度，中南部30度以上，西半部日夜溫差大。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜說，周三起東北季風減弱，氣溫回升，周三、周四水氣比較少，各地多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨，西部午後山區有局部零星短暫陣雨。

林定宜表示，周五到下周一水氣稍增，各地比較溫暖，中南部高溫可達到32度；東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

彭啟明說，要注意有一個低壓周末可能會在菲律賓東方海面發展起來，有機會成為今年第一號颱風，現在說往哪裡走還太遠，周六、周日再來看會比較有參考價值。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新多國（歐洲、美國、中央氣象局）模式模擬顯示，菲律賓東方為有利熱帶擾動發展的海面，歐洲（ECMWF）及中央氣象局（CWB GFS）模式模擬其發展的較弱，周六晚間8時並未達輕颱的強度；而美國（GFS）模式模擬則發展較快也較強，周六晚8時已有輕颱的強度，顯示出各模式強度模擬的不確定性。

吳德榮說，而各國模式模擬熱帶擾動發展的位置，都在北緯10度附近，離台灣相當遠；至於其未來路徑為何？由於不確定性的存在，各國模式模擬都仍在不斷修正，最好繼續觀察更新的資料。對此，林定宜指出，「不同模式做起來的結果不一樣」，因還有幾天的時間，仍有待觀察。

▼吳德榮表示，歐洲模式（左）模擬熱帶擾動發展的較弱，周六晚8時並未達輕颱強度；美國模式模擬則發展的較快也較強，周六晚8時已有輕颱強度。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）